Fedez polemico su Tiziano Ferro: "dal 2011 si parla di Tutto il contrario ma a lui non fanno mai domande scomode..."

Fedez a ruota libera in diretta su Instagram. Il rapper torna su Instagram e parla dei suoi colleghi.

Dall’appuntamento in studio con J-Ax per un nuovo brano, i possibili ospiti per il suo format Muschio Selvaggio (e quelli che sembrano impossibili, lui promette Harry, che supponiamo non sia Potter ma Styles) e l’inesauribile questione Tiziano Ferro a cui, ad ogni uscita discografica, chiedono del brano in cui Fedez lo prendeva di mira, Tutto il contrario.

Si tratta di una canzone del 2011 per la quale il rapper ha ceduto i diritti a terzi per 500 €, soldi utilizzati per aiutare la sua famiglia. Quindi, come ci tiene a puntualizzare, da quel brano oggi non ci guadagna più niente.

La frase della canzone, oggettivamente proprio di cattivo gusto, dice (citiamo testualmente) dice:

Mi interessa che Tiziano Ferro abbia fatto outing

Ora so che ha mangiato più würstel che crauti

Si era presentato in modo strano con Cristicchi

“Ciao, sono Tiziano, non è che me lo ficchi?”

Tiziano Ferro non ha mai digerito “la citazione” (o per meglio dire lo scherno). Da una parte Federico ci tiene a precisare che, come dice il titolo, quello che lui canta nel pezzo è tutto il contrario di ciò che pensa, Ferro nelle recenti interviste risponde che “ha perdonato ma intanto quel brano è ancora lì, ascoltabile da tutti a generare soldi.”

La domanda su Fedez viene posta dalla stampa a Tiziano perché cercando di individuare il collega che il cantautore di Latina dissa ne Il paradiso dei bugiardi.

Fedez però si domanda una cosa: come mai a Tiziano Ferro non fanno mai domande scomode ma continuano a chiedergli, ad esempio, di questa canzone del 2011. Cita, ad esempio, l’evasione fiscale di circa 7 milioni di Euro in capo a Ferro di cui nessuno mai gli chiede delucidazioni e commenta:

Se evadessi io, tutti mi farebbero domande.

Per la precisione, si tratta di un pregiudizievole in capo alla TZN Srl (pignoramento immobiliare per 9 miliori di Euro) per tasse e imposte impagate tra il 2006 e il 2008 per il quale è in corso ancora un contenzioso con il Fisco.

Noi forse un’ipotesi sul perché nessuno faccia domande scomode a Tiziano ce l’abbiamo, essendo tra quelli che le domande non gliele possono fare. Ma in realtà a dirla tutta Fedez, al contrario di Ferro, in otto anni di vita, non ci ha mai concesso un’intervista quindi…