“Morire morire” apre il capitolo “Disumano” di Fedez. Nel video l’artista pestato e ucciso da haters, politici e preti

Fedez Morire morire testo.

Dopo aver annunciato a sorpresa l’uscita del suo nuovo album, Disumano, in arrivo il 26 novembre, altrettanto a sorpresa Fedez ha lanciato il brano che apre questo nuovo progetto discografico, Morire morire.

E così dopo una ballad romantica dedicata alla moglie, Meglio del cinema, è la volta di un brano più forte nel testo accompagnato da un video altrettanto forte che vede alla regia Daniele Bagolin e che è stato prodotto da Mario Nuzzo per Noura Cinema e Wolfpack.

Nel video Fedez cammina per strada e viene spintonato e insultato dagli haters fino a quando una banda di teppisti decide di pestarlo a sangue. Esamine a terra il rapper è circondato da ragazzini che fanno video per TikTok mentre un politico gli piscia addosso.

Successivamente l’artista viene legato con una camicia di forza, pugnalato da un prete e, infine, giustiziato.

Tutti elementi che vanno a pescare negli ultimi anni di vita pubblica di Fedez… gli haters, le polemiche con i politici, quelle sul Vaticano, l’appoggio al DDL Zan. Insomma con questo disco Fedez ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa come del resto fa intuire il manifesto del disco (vedi qui).

(Davide Simonetta – Federico Lucia – Jacopo Matteo Luca D’Amico – Paolo Antonacci – Placido Salomone)

Esci, mi hai detto: “esci”

come se non li sapessi i miei difetti

cresci, mi hai detto: “cresci”

tacco alto e piedi freddi, mi calpesti

Non vedi l’ora che vada in tour

così per un mese mi levo dal caxxo

ma poi mi richiami e ne vuoi di più

come gli immobili del Vaticano

E i miei piccoli errori di gioventù

se c’è l’amore li paghi di più

scusa, ogni tanto mi torna su

anche se ho smesso con tutto già da qualche anno

(Poi ti ho cercata tutti i sabati)

(Come un figlio di puxxana cerca un alibi)

morire, morire, morire, morire

Morire, morire, morire, morire

morire, morire per te

morire, morire, morire

ogni caxxo di volta morire per te

come se stanotte fosse l’ultima

morire, morire

per quello che conta, per le proprie idee

morire, morire, morire

ogni caxxo di volta morire per te

come se stanotte fosse l’ultima

Morire, morire, morire

per quello che conta, per le proprie idee

morire, morire, morire

ogni caxxo di volta morire per te

e poi svegliarmi a pezzi come gli hooligan

Medicinali compressi

‘Sti ragazzini, quando gli va bene, sono depressi

del resto non hanno mai avuto le notti ai concerti

e lo sai che un pochino mi manca scoparti nei cessi

Mi ricordo la notte che hai detto

“Dolcetto o scherzetto?”

E io che pensavo soltanto a riempirti come un palazzetto

va bene, lo ammetto

sei più di un giochetto, sei cento per cento

Dio solo sa quante volte ho sognato di venirti dentro

cuore maledette

(Poi ti ho cercata tutti i sabati)

(Come un figlio di puxxana cerca un alibi)

morire, morire, morire, morire

Morire, morire, morire, morire

morire, morire per te

morire, morire, morire

ogni caxxo di volta morire per te

come se stanotte fosse l’ultima

Morire, morire, morire

per quello che conta, per le proprie idee

morire, morire, morire

ogni caxxo di volta morire per te

e poi svegliarmi a pezzi come gli hooligan

Come se stanotte fosse l’ultima

e poi svegliarmi a pezzi come gli hooligan

Come se stanotte fosse l’ultima