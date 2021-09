Fedez pronto a lanciare la sua dedica d'amore per Chiara Ferragni... "Meglio del cinema"

Fedez Meglio del cinema testo dedicato alla moglie per il nuovo e attesissimo singolo del rapper.

Con una serie di locandine a fumetti (grande passione di Fedez, sopratutto quelli Marvel Comics) che lo ritraggono con la moglie, Chiara Ferragni, in veste di eroe fantasy. e fantascientifico, l’artista ha annunciato l’uscita del suo nuovo brano.

Con Meglio del cinema, Fedez, artista multiplatino, torna a cantare da solista, dopo il successo delle collaborazioni con Francesca Michielin in Chiamami per nome, certificato con il doppio disco di platino, e quella con Achille Lauro e Orietta Berti in Mille, una delle canzoni più amate dell’estate, certificata con il quadruplo disco di platino.

Questo nuovo singolo, primo singolo estratto dal nuovo album in uscita entro la fine dell’anno, Fedez lancia la canzone scritta per la moglie Chiara Ferragni, quel brano presentato per la prima volta come dedica dell’artista alla sua compagna di vita in occasione del loro terzo anniversario di matrimonio, nella cornice unica e suggestiva del lago di Como, accompagnato da un pianoforte a bordo di una piattaforma galleggiante alle ultime luci di un tramonto estivo (vedi qui).

Il brano è già disponibile in presave e preadd qui e sarà in radio e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 24 settembre.

FEDEz meglio del cinema testo e audio

In arrivo il 24 settembre