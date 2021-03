Fedez e Orietta Berti, appuntamento in studio! Collaborazione in vista?

Fedez e Orietta Berti nei prossimi giorni si incontreranno in studio e, se le loro voci troveranno una chiave comune, potrebbe nascere una collaborazione!

Questo è quanto emerso dall’appuntamento settimanale di Che Tempo Che Fa. Fedez, ospite con Francesca Michielin, ha parlato della sua fresca nuova paternità e dell’esperienza al Festival di Sanremo 2021.

Successivamente si è collegata con Fabio Fazio anche Orietta Berti e i due artisti si sono scambiati complimenti ipotizzando anche una collaborazione.

Queste le parole di Fedez. Gli fa eco Orietta Berti.

Nel frattempo Chiamami Per Nome, il pezzo di Francesca Michielin e Fedez secondo classificato al Festival 2021, ha ottenuto il disco di platino.

Orietta Berti, invece, si è trasformata in… una Papera!!!

A Che Tempo Che Fa l’Usignolo di Cavriago ha presentato il bozzetto della sua paperizzazione. Nel mese di aprile Topolino le dedicherà un fumetto.

“E’ stata per me una sorpresa e un onore diventare parte della famiglia del fumetto senza tempo, per eccellenza. L’intervista con il direttore di Topolino è diventata dopo poco tempo una chiacchiera di famiglia, perché essendo del mio territorio ha anche incrociato amici e esperienze comuni. Il mio manager, Pasquale Mammaro, ha avuto ragione a insistere quando non volevo iniziare questa avventura sanremese: ci aveva visto lungo e mi aveva anticipato che questa mia partecipazione avrebbe lasciato il segno.”