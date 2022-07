Incidente in acqua per Federico Rossi... l'artista pubblica il video dell'impatto

Paura per Federico Rossi. Il cantante, reduce dal lancio del singolo Le mans, ha avuto un incidente praticando Wakeboad.

A darne notizia sui social, rassicurando i fan sul proprio stato di salute, è stato Federico stesso. Il ragazzo ha infatti postato uno scatto che lo vede immobilizzato sulla barella, il video dell’impatto in acqua e queste parole: “Beh dai non pensavo di essere così portato per il wakeboard“.

Per chi non lo sapesse il Wakeboard è uno degli sport più in voga negli ultimi tempi che si pratica soprattutto nei laghi. In pratica la persona viene trainata da una fune legata a un motoscafo, come per lo sci nautico, solo che con i piedi sopra un wakeboarder, ovvero una tavola simile a quella di chi fa snowboard.

Federico Rossi è stato ricoverato in ospedale per gli accertamenti del caso. Qui a seguire il video postato dal ragazzo su Instagram. Dalle immagini l’incidente dovrebbe essere accaduto all’Idroscalo di Milano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federico Rossi (@federicofederossi)

Diversi i messaggi degli amici e colleghi oltre a migliaia di pensieri arrivati dalle sue fans. Tra loro c’è ovviamente Benjamin Mascolo, cantautore con cui formava il duo Benji & Fede: “Succede tutto per una ragione fratello . Dimmi dove e quando ti hanno ricoverato che vengo a trovarti. E Quando starai meglio ci rideremo sopra bevendo un Moscow mule“. Parole scritte usando Tutto per una ragione, Dove e quando e Moscow Mule. Alcuni dei successi del duo.

Presenti anche i messaggi di Aka 7even, Shade (“Eri partito bene ma hai finito non benissimo. Guarisci presto amico“), Federico Baroni (“Riprenditi presto bro che poi torniamo insieme“), Federica Abbate, Alessio Bernabei, Baby K, Elettra Lamborghini e tanti altri ancora.

Anche la redazione di All Music Italia augura ovviamente al giovane artista una pronta guarigione.