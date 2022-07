Federico Rossi: "Benji ha preso la sua strada ed io la mia... non abbiamo in mente di fare una canzone insieme"

Questa sera, martedì 12 giugno, Federico Rossi presenterà il suo nuovo singolo, Le mans, in prima serata su Italia 1 a Radio Norba Cornetto Battiti Live. Questo nonostante tre costole rotte.

Il cantautore infatti negli scorsi giorni è stato protagonista di un incidente mentre faceva wakeboard. In realtà la sua apparizione sul palco della manifestazione estiva Mediaset sarà possibile per il fatto che il programma è in realtà stato registrato settimane fa, prima dell’incidente di cui vi abbiamo parlato in questo articolo.

Nel frattempo l’artista ha rilasciato un’intervista a Tgcom parlando del suo futuro professionale e anche delle possibili voci su un ricongiungimento con Benjamin Mascolo, l’amico con cui per anni ha lanciato successi nel duo Benji & Fede.

Federico sogna un disco anche se non sa ancora quando arriverà…

Lavorativamente in questo momento sono più consapevole. Il mio obiettivo è un album tutto mio, da solista, che non so quando arriverà, non c’è una data, ma arriverà. Poi sarà il momento di pensare a un tour tutto mio.

Probabilmente il giovane artista tenterà nuovamente di approdare e debuttare sul palco del Festival di Sanremo dove, sino ad oggi, è apparso una volta con Benji come ospite di Alessio Bernabei nella serata dei duetti. Era il 2016.

E proprio su un possibile ritorno sul palco al fianco dell’amico, Federico Rossi sembra avere le idee abbastanza chiare…

Al momento non è prevista nessuna reunion. Sono state scritte tutte cose false, dovute al fatto che la sua relazione con Bella Thorne è terminata e lui è tornato in Italia, ma non è cosi. Io ho preso la mia strada e lui la sua, quindi non abbiamo in mente di formare di nuovo il duo o di fare una canzone insieme. Poi non metto limiti alla provvidenza, in futuro non so cosa accadrà.

Insomma per ora nessun ricongiungimento sul palco con Benjamin che, proprio nei giorni scorsi, ha mostrato ai suoi follower i piatti del ristorante in cui ha investito con i soldi guadagnati nella musica.