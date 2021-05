Federico Martello vince il Road To Yalta Festival in Russia

Federico Martello ha vinto l’edizione 2021 del festival musicale internazionale The Road To Yalta. Festival organizzato dalla Humanitarian World Foundation.

Alla vigilia del Giorno della Vittoria, in Crimea si è svolto il festival e sono state eseguite canzoni russe della Seconda Guerra Mondiale nelle lingue delle nazioni da cui provenivano i partecipanti.

Nella finale del 1 maggio si sono esibiti i concorrenti di 15 nazioni in duetto con famosi artisti russi.

Federico Martello rappresentante per l’Italia ha sfidato gli esponenti di Austria, Argentina, Gran Bretagna, Israele, India, Canada, Cina, Lettonia, Polonia, Portogallo, USA, Turchia, Francia e Svezia.

I vincitori sono stati determinati dalla giuria, che comprendeva noti musicisti russi e stranieri, tra i quali Pupo e Thomas Grazioso, amatissimi in Russia.

Thomas Grazioso a settembre 2020 aveva vinto il Primo Premio nello stesso Festival.

Federico Martello vince il Road To Yalta Festival

Il primo premio principale è andato a Federico Martello a pari merito a Nancy Adejor e Frederic Afandiev (Canada).

Martello ha tradotto ed adattato in italiano, mantenendo i toni nostalgici della canzone originaria “Песня о далекой Родине” (“A song of the Farway Homeland”), tratta dal film-serie Diciassette momenti di primavera.

Il secondo posto è stato assegnato ai rappresentanti di Svezia, Lettonia e Portogallo.

Il terzo posto è andato ad appannaggio degli esponenti di Cina ed India.

La rappresentante francese ha, invece, ricevuto un premio speciale dagli sponsor.

Durante la finale Federico Martello ha duettato con l’affermata e rinomata artista russa Zara.

L’artista russa aveva già duettato con Andrea Bocelli ed Al Bano.

Sul palco è intervenuta Dariya Puskhova, direttore di Rossotrudnichestvo Italia, il Centro Russo per la Scienza e Cultura di Roma.

Federico Martello, 38 anni, vive a Verdello (Bergamo), ed è originario di San Cipirello (Palermo) essendo nato a Partinico (Palermo). Ha una disabilità motoria dalla nascita, aggravata da un infortunio nel 2012.

Federico ha partecipato in Italia ad All Together Now ed in Russia a Ну-ка, все вместе!.

nominato Cavaliere dell’Ordine “al Merito della Repubblica Italiana”

Mentre Federico Martello era in viaggio verso la Crimea ha, inoltre, ricevuto dalla Prefettura di Bergamo la notizia di essere stato nominato Cavaliere dell’Ordine “al Merito della Repubblica Italiana“ per i meriti artistici internazionali e per l’impegno nell’abbattere le barriere mentali e fisiche.