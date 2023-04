A maggio esce il primo disco da solista di Federico Dragogna e parte il “Dove nascere tour 2023”

Federico Dragogna tour 2023.

Si avvicina la data di uscita del primo disco da solista di Federico Dragogna, produttore e penna dei Ministri. Il 14 aprile sarà lanciato un nuovo singolo, Musica per aeroporti, che arriva dopo Dubbi e con questa va ad anticipare l’uscita, prevista per il 5 maggio dell’album Dove nascere.

Federico Dragogna chitarrista, compositore, paroliere e produttore nato nel 1982 a Milano, ha pubblicato sei album e due EP con i Ministri – band nella quale suona, scrive e produce canzoni.

Nel corso della sua carriera ha lavorato anche ai dischi di Vasco Brondi, Paola Turci, Iori’s Eyes e Lucio Corsi. Nel 2017 ha realizzato la sua prima colonna sonora per il documentario The Man Who Stole Banksy, mentre dal 2019 porta in giro per club e teatri lo spettacolo Quello che ho capito di De André.

Per dieci anni Federico è stata anche un’importante firma del giornalismo musicale scrivendo per Tutto Musica, City Milano e The Good life, e anche oggi continua ad occuparsi di comunicazione, songwriting e music industry in workshop, panel e incontri in festival, rassegne e università.

Il suo primo album da solista, Dove nascere, uscirà su etichetta Pioggia Rossa Dischi e conterrà 12 brani prodotti da Federico con Mattia Cominotto.

L’artista presenterà le nuove canzoni a maggio e giugno nel Dove nascere tour.

Sul palco dei live Federico Dragogna sarà affiancato da una band composta da: Emanuele Tosoni (Batteria), Andrea Ragnoli (tastiere) e Filippo Caretti (basso/chitarra). Il tour è organizzato da Locusta Booking. Queste le prime date già annunciate:

06 MAGGIO – LATTERIA MOLLOY – BRESCIA

13 MAGGIO – CAPANNO BLACK OUT – PRATO

28 MAGGIO – MIAMI FESTIVAL – MILANO

08 GIUGNO – HIROSHIMA MON AMOUR – TORINO

16 GIUGNO – MONK – ROMA

Per info sui biglietti potete cliccare qui.

Foto di copertina di Chiara Mirelli