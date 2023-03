Federico Dragogna: “Dubbi” annuncia l’uscita del primo disco da solista “Dove nascere”

Federico Dragogna, chitarrista, produttore e autore dei Ministri, pubblica il singolo Dubbi, negli store digitali dal 3 marzo 2023. Il brano anticipa il primo disco da solista Dove nascere, in uscita il 5 maggio 2023 per Pioggia Rossa Dischi e già disponibile in pre-order nel formato vinile.

Dubbi, con testo e musica di Federico Dragogna, riassume forma e contenuti del progetto discografico. Nel presentare il brano, l’artista racconta: “Il dubbio come primo passo di ogni conoscenza e di ogni psicosi, di ogni filosofia e di ogni complotto, ma anche un elemento sgradito alle dinamiche di pensiero e comunicazione di oggi, che sembrano non prevedere oscillazioni o tentennamenti tra i due grandi poli ai quali si puó scegliere di aderire. E così il dubbio diventa una voce intrusa – spesso radicale, manipolabile, fallibile, ma a volte anche salvifica – dentro al nostro flusso di coscienza, dentro alle nostre notti e alle nostre giornate. E può diventare difficile capire chi ascoltare, anche soltanto all’interno della propria testa”.



Dubbi è il primo inedito estratto da Dove Nascere, la cui uscita Federico Dragogna ha annunciato così sui social: “Ho condiviso vent’anni di canzoni con persone eccezionali, e insieme a loro ho visto i sogni più arditi diventare realtà: ora ho voglia e bisogno di lasciar volare un po’ delle anime che ho dentro e di prendermi pieno carico di quello che voglio dire. Tutto quello che è stato e quello che ancora sarà coi Ministri lo sento come un vento propizio che mi tiene su ancor prima di aver spiccato questo volo solitario, e oltre ai miei due soci ringrazio tutti quelli che mi hanno dato voce, spazio, tempo e fiducia in questi anni”.

Federico Dragogna presenta Dove nascere

Dopo l’esperienza ventennale con i Ministri, Federico Dragogna ha sentito l’esigenza e la necessità di dare il suo nome ad alcuni brani che custodiva da tempo. Questi brani sono confluiti in Dove nascere. Il disco, nato e sviluppatosi tra Milano e Genova, contiene dodici inediti scritti da Federico Dragogna e prodotti da lui insieme a Mattia Cominotto.

Le canzoni sono visioni di un attimo, lavorate poi con una lentezza d’altri tempi, come polaroid lasciate per anni al buio in un cassetto a trovare i propri colori. “Dove nascere è un disco che incrocia un’attitudine antica a soluzioni moderne, esattamente come nel mio zaino convivono sempre un quaderno e un computer – due compagni di viaggio inseparabili durante tutta la lavorazione del disco”, racconta Federico Dragogna. “Ma se da una parte ho amato usare tutto quello che l’oggi metteva a disposizione per scrivere e registrare musica, ho anche lavorato in modo che ogni canzone possa funzionare ugualmente nella sua versione più spoglia, in modo che possa essere suonata anche durante un gigantesco black out – continuando ad essere la stessa canzone”.

Ecco qui di seguito la tracklist del disco:

1. Dubbi

2. Scomparire il rumore

3. Musica per aeroporti

4. Dove nascere

5. Spugna

6. Non tornare adesso

7. Lavorare è il mio secondo lavoro

8. Cascate

9. Fibra

10. Sentiti libero

11. Sei diventato un uomo

12. Cacciatori

Dopo l’uscita del disco, Federico Dragogna è pronto a partire con un tour, organizzato da Locusta Booking, a supporto del nuovo lavoro discografico.