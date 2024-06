Fatti Sentire Festival 2024: svelati gli ospiti, i conduttori e la data della finale

Venerdì 7 giugno in piazza D’Este, a Formigine (Modena), si terrà la finale del Fatti Sentire Festival 2024, che vedrà confrontarsi i quattordici artisti che sono riusciti ad aggiudicarsi un pass per l’evento che concluderà la manifestazione: AMI, Asia Del Prete, Bosco, Dorothea, Fuso & Superglam, Gabriele, Littamé, Malavoglia, Niccolò Filippucci, Red, Sara Russo, 7TH, Topless e Valentina Moro.

Ad accompagnarli ci sarà una band professionista, composta da: Davide Gobello (direttore musicale), Iarin Munari alla batteria, Ruggero Brunetti alla chitarra, Marco Dirani al basso, Alessandro Biasi alla chitarra, Fabio Zacco al piano e Stefano Gentilini alle tastiere e alle programmazioni.

Sul palco della finale del Fatti Sentire Festival 2024 – che sarà condotta da Laura Barth e Pierpaolo Pretelli e verrà trasmessa su Rai 2 il prossimo 11 luglio – saliranno poi diversi ospiti, che si esibiranno fra un concorrente e il successivo. Tra questi possiamo annoverare: Petit (direttamente da Amici 23), Pierdavide Carone, i Follya, Niveo, Moreno, Guzzi e Ascanio.

Fatti Sentire Festival 2024

L’edizione 2024 del Fatti Sentire Festival, rassegna dedicata alla musica italiana emergente, è organizzata dall’Associazione Culturale “Fatti Sentire” con OcchioXOcchio Enterteinment srl, in collaborazione con il Comune di Formigine, patrocinati dalla Regione Emilia Romagna e Nuovo Imaie.

Il concorso nasce per promuovere la cultura della musica italiana, dando la possibilità a giovani artisti di esibirsi di fronte ad una commissione artistica composta da grandi esperti del settore musicale (giornalisti, critici musicali, produttori e vocal coach) e di “farsi sentire” dal più vasto pubblico possibile.

La mission del Festival è infatti quella di offrire una vetrina importante a nuovi artisti emergenti italiani che, soprattutto in questo momento storico, non hanno visibilità.

Ed ecco che il concorso mette in palio un montepremi complessivo di ben 5.500 euro. Nello specifico, il Festival mette in palio 5.000 euro per il vincitore, assegnati da una giuria di qualità di assoluto prestigio, ai quali si aggiungono 500 euro attribuiti da Nuovo Imaie a uno dei finalisti.