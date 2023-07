Fase lancia “Nena” un’ode alle donne libere dagli stereotipi della società

Il cantautore torinese Fase torna con un nuovo singolo, un inno all’universo femminile intitola Nena.

Valerio Urti, cantautore torinese già conosciuto dagli addetti ai lavori per il passato come frontman del progetto Fase39, dal lockdown è partito con il suo progetto da solista. Il primo singolo lanciato è stato Per come sei tu seguito a dicembre del 2022 da Giuda (ve ne abbiamo parlato qui presentandovi in anteprima il videoclip del pezzo).

Ora è la volta di Nena, terzo brano estratto dall’album d’esordio che arriverà nell’autunno del 2023. L’album sarà un disco indie pop con sonorità anni ’80.

Il singolo, fuori su etichetta Digital Noises con distribuzione Artist First, viene raccontato così da Fase:

“La canzone nasce in una serata di fine primavera, a Torino davanti ad un pianoforte e ad una storia da raccontare.

Nena rappresenta tutto il mondo femminile, è un omaggio a loro che sono l’ingranaggio che permette al mondo di girare, che sono dei fiori spesso cresciuti sul cemento e strappati via come fa il vento dai pregiudizi altrui. Il sorriso di una donna è il dono più bello che la vita potesse regalarci e noi dobbiamo proteggerlo.

Per me Nena rappresenta il riscatto delle donne che sognano di viaggiare libere, di fare l’amore per la semplice bellezza di farlo, rappresenta un inno alla libertà di essere se stessi sempre. La mia canzone non vuol essere per forza un messaggio contro la violenza sulle donne, questo dovrebbe essere la normalità, ma l’invito a liberarsi da tutti gli stereotipi che il sistema ‘umano’ impone loro quotidianamente.

Nei concerti mi piacerebbe cantarla in mezzo a loro a squarcia gola per goderci insieme il momento e quello che ne verrà”

Qui a seguire il videoclip ufficiale di Nena.