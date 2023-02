Fantasanremo la classifica provvisoria dopo due serate. LDA intenzionato a portare a casa la vittoria

Fantasanremo 2023 classifica provvisoria.

Quest’anno il gioco festivaliero più famoso d’Italia conta 1.632.608 squadre. Numeri impressionanti considerando che è stato sdoganato lo scorso anno… inoltre ha attirato attorno a se numerosi sponsor facendo diventare il gioco una vera e propria operazione di marketing.

Veniamo a dunque… i cantanti come stanno reagendo a questo gioco?

Notiamo una grande partecipazione alla competizione, soprattutto da parte dei giovani ma ci sono anche senior che affilano le armi, ad esempio i Cugini di Campagna stanno cercando di ottenere numerosi bonus durante le esibizioni, inoltre ricordiamo che ci sono molti bonus che si possono ottenere lontano dal palco: proposte di matrimonio (Olly, gIANMARIA le hanno ricevute e detto si), selfie in giro per Sanremo, corse sulla spiaggia etc..

I più attivi sono LDA che ha preso molto seriamente il gioco e già prima di esibirsi ieri aveva un centinaio di punti. Sethu, Olly e gIANMARIA lo seguono a ruota…

Tra i meno giovani ma non senior Colapesce Dimartino, Levante, Paola e Chiara sono sul pezzo.

A detta dei partecipanti al Fantasanremo chi invece non si sta impegnando per nulla sono Ultimo ed Elodie, anche Anna Oxa sembra molto indietro. Intanto Levante ha lasciato un caffè sospeso ad Elodie con cui ottiene 25 punti e chissà se la cantante andrà a prenderselo e magari ottenere qualche punto in più.

Per stasera è stato aggiunto un nuovo bonus: chi saluta l’orchestra in LIS, vediamo quanti dei cantanti avranno voglia di impegnarsi in questa nuova sfida.

Il procedimento di assegnazione dei punti è complesso e può durare una giornata intera, infatti il Fantasanremo su Telegram chiede la verifica e la segnalazione dei bonus/malus perché possono sfuggire.

Qui abbiamo raccontato nel dettaglio tutto il regolamento.

Attendiamo la serata di oggi per capire come cambierà la classifica.

Fantasanremo 2023 Classifica Provvisoria