Fabrizio Moro dallo studio di registrazione pubblica il testo della nuova canzone?

Fabrizio Moro è in studio di regsitrazione.

Da qualche giorno le sue storie sui social sono chiare: sta lavoarando a qualcosa di nuovo.

E, proprio ieri, la novità più interessante. Tra un’immagine e l’altra di strumentazioni tecniche, selfie con l’hashtag #recording e locandine dei due concerti di dicembre, Fabrizio Moro pubblica il video nel quale il protagonita è un foglio. Foglio sul quale il cantautore ha scritto delle frasi che, probabilmente, sono parte del testo della nuova canzone che sta registrando.

Io di te non ho paura più

Dei vicoli ciechi con 2 sigarette

Dei punti di vista fra corridoi e camerette

Di castelli di certezze di pangrattato

Dei sogni sconfitti da un dio depravato

Dei grappoli d’uva lasciati a marcire

Che solo a guardarli dovevo capire

L’ultimo album in studio del cantautore risale ormai al 2019, Figli di Nessuno, disco da cui sono stati tratti tre singoli: Ho Bisogno di Credere, Figli di Nessuno (amianto) e Per me. A questo è seguito, nel 2022, l’EP La mia voce, con la colonna sonora del film Ghiaccio e il singolo di Sanremo Sei tu. LEGGI QUI

Ghiaccio è il film che ha decretato il debutto alla regia del cantante.

Intanto, dopo il tour estivo, Fabrizio Moro ha già annunciato le due date nei palasport previste per il mese di dicembre.

FABRIZIO MORO – LA MIA VOCE TOUR 2022

18 dicembre, Mediolanum Forum di Assago, MILANO

21 dicembre, Palazzo dello Sport, ROMA

