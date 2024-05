Ex-Otago, in “John Fante” l’abbraccio di due anime che si riconoscono

Ex-Otago, “John Fante“: significato del testo del nuovo singolo

Già disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le principali piattaforme di streaming e download, “John Fante” (Capitol Records Italy / INRI) è il nuovo singolo degli Ex-Otago, già presente come bonus track esclusiva nell’edizione in vinile del loro nuovo album “Auguri” (o la nostra videointervista).

“John Fante è una canzone d’amore, giocosa, leggera. Un pezzo mid-tempo, con inserti elettronici e un testo a volte bizzarro in pieno stile Otago. Un brano che ci diverte, perfetto per autoradio sguaiate e per cuffie o auricolari estivi. Ogni tanto può servire non pensare a niente, planare sul mondo, prendere fiato. John Fante, forse, può essere d’aiuto”

EX-OTAGO, “JOHN FANTE”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Il brano, che si caratterizza per un sound caldo e un ritmo pop, rappresenta l’abbraccio di due anime che si riconoscono reciprocamente e che si amano per intero: “quello che mi fa bruciare di te non sono gli occhi / ma la fragilità che trovo nei tuoi gesti / e la capacità di stare nei miei viaggi / che sono pure i tuoi”.

“John Fante” è dunque una sentita dedica che celebra l’amore come un legame indissolubile che ci sostiene nel grande mosaico dell’esistenza, costruendo un’intimità che trascende le parole e una comprensione che supera ogni ostacolo e difetto.

Un amore che non conosce fine, ma solo continui inizi, guidati dalla volontà di reimparare a sopportarsi, ad arrendersi, a lasciarsi travolgere e a rischiare. Ancora e ancora.

EX-OTAGO, “JOHN FANTE”: TESTO DEL BRANO

Oh

Oh-oh

Oh-oh

Oh-oh-oh-oh-oh-oh

Quello che mi piace di te non è il sedere

Quello che mi fa bruciare di te non son le labbra

Ma la sensualità che trovo nei tuoi insulti

E la capacità di stare nei miei viaggi

Che sono come i tuoi, sono come i tuoi

E guarda che cielo, che cielo che c’è

Sembra un dipinto, un romanzo di John Fante

Guarda che bello, è tutto per te

È tutto per te, è tutto per te

Oh

Oh-oh

Oh-oh

Oh-oh-oh-oh-oh-oh

Quello che mi piace non son le tette

Quello che mi fa svenire di te non son gli occhi

Ma malinconia che trovo nei tuoi abbracci

E l’anatomia di certi tuoi discorsi

Che sono come i miei, ma sono pure i miei

E guarda che cielo, che cielo che c’è

Sembra un dipinto, un romanzo di John Fante

Guarda che bello, è tutto per te

È tutto per te, è tutto per te

E guarda che cielo, che cielo che c’è

Sembra un oceano, un foto di XXX

Guarda che bello, è tutto per te

È tutto per te, è tutto per te

Le maniglie dell’amore o le smagliature

Lo sai che non esistono i difetti

Noi impariamo a sopportarci

Tipo i rumori dei vicini molesti

Arrenderci, travolgerci e rischiare

Oh-oh

Oh-oh

Oh-oh-oh-oh-oh-oh

AUGURI TOUR ESTATE 2024: le date

“John Fante” è un regalo speciale che gli Otaghi hanno confezionato con cura per accompagnare l’attesa dell’Auguri Tour Estate 2024, prodotto da Magellano Concerti e in partenza il 25 maggio dal MI AMI Festival di Milano.

Tra le altre date, merita una menzione speciale l’imperdibile live dedicato alla città natale della band, “Tu Non Tradirti Mai“, che vedrà gli Ex-Otago esibirsi all’Arena del Mare di Genova il prossimo 12 luglio.

Sabato 25 maggio 2024 – Milano , MI AMI Festival

, MI AMI Festival Giovedì 6 giugno 2024 – Cagliari , Ateneika (ingresso gratuito)

, Ateneika (ingresso gratuito) Venerdì 14 giugno 2024 – Bologna , Oltre Festival

, Oltre Festival Domenica 16 giugno 2024 – Terni , Anfiteatro Romano (ingresso gratuito) – NUOVA DATA

, Anfiteatro Romano (ingresso gratuito) – NUOVA DATA Venerdì 21 giugno 2024 – Arsita (TE) , Dlen Dlen Festival

, Dlen Dlen Festival Sabato 22 giugno 2024 – Vicenza , Lumen Festival (ingresso gratuito)

, Lumen Festival (ingresso gratuito) Domenica 23 giugno 2024 – Ivrea (TO) , Apolide Festival

, Apolide Festival Mercoledì 26 giugno 2024 – Salerno , Limen Festival

, Limen Festival Venerdì 12 luglio 2024 – Genova , Arena del Mare

, Arena del Mare Giovedì 18 luglio 2024 – Roma , Villa Ada Festival

, Villa Ada Festival Sabato 20 luglio 2024 – Conversano (BA) , Casa delle Arti

, Casa delle Arti Giovedì 5 settembre 2024 – Castel Fiorentino (FI), Festa della Birra Castellana (ingresso gratuito)

