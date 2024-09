Eva Bloo lancia “Male” un’istintiva ammissione di colpe

La Dj, producer e cantautrice italiana Eva Bloo ha lanciato il nuovo singolo Male (per l’etichetta LA15 di Michele Canova), prodotto da Pietro Fichtner.

Il brano è già disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Eva Bloo era nella line up di Decibel Open Air, festival della scena al Bosco Albergati di Castelfranco Emilia (MO), evento di Decibel Eventi in partnership con Vivo Concerti, Unipol Arena e Studio’s e ha potuto presentare il brano sul palco.

Il singolo è così presentato nel comunicato stampa:

“‘Male’ è un pezzo che gioca sul cambio della situazione e sull’inaspettato, parla dell’ossessione e lo fa ripetendo compulsivamente la parola che dà origine al titolo.

Una preghiera, un esercizio, un vizio, tutto ciò che ami è routine e ripetizione e per quanto faccia male ci si ritorna. Il pezzo usa la cassa dritta come mezzo per parlare, ed è un’istintiva ammissione di colpe”

Conosciamo meglio Eva Bloo

Eva Bloo si avvicina alla musica fin da piccola improvvisando. La sua ricerca del suono più estremo e tagliente è affiancata a una scrittura verace, metaforica, cantautorale.

Nata a Bassano del Grappa nel 2003, Eva Bloo vive a Milano dove studia art direction allo IED.

Inventare è la sua passione e la musica è il modo attraverso cui più ama dare forma alla sua creatività.