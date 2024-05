Eurovision Song Contest 2024: le pagelle e i voti della redazione alle canzoni della finale

Eurovision Song Contest 2024: le pagelle.

La redazione di All Music Italia è pronta a dare i voti alle canzoni dell’edizione 2024 dell’ESC.

Ricordiamo che la rappresentante del nostro paese quest’anno è Angelina Mango col brano con cui ha vinto il Festival di Sanremo La Noia.

A votare per All Music Italia ci sono il Direttore Massimiliano Longo e, in ordine alfabetico, Adrian Caporrella, Lorenza Ferraro, Alessandro Genovese, Oriana Meo e Alberto Muraro. Guest il cantante Niveo (leggi qui).

Nella nostra classifica non troverete La Noia, perché il nostro giudizio non sarebbe equo rispetto a quello delle altre canzoni.

EUROVISION SONG CONTEST 2024 – PAGELLE

Classifica definitiva.