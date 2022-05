Eurovision Song Contest 2022: la scaletta della seconda semifinale

Eurovision 2022 scaletta seconda semifinale del 12 maggio 2022.

Si terrà questa sera, 12 maggio, al PalaOlimpico di Torino la seconda serata di Eurovision Song Contest 2022, che vedrà salire sul palco un totale di 18 paesi semifinalisti che si giocheranno un posto nella finale del 14 maggio.

Ospiti di questa seconda serata della manifestazione condotta da Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika, saranno i ragazzi de Il Volo, anche se Gianluca Ginoble è stato costretto a restare a casa a causa di una recente positività al Covid-19. Ginoble sarà dunque in collegamento. un vero peccato per l’artista.

Qui sotto, in attesa di assistere a questa seconda serata di ESC 2022, trovate l’ordine di uscita e la scaletta completa della seconda semifinale.

Scaletta Seconda Semifinale Eurovision 2022 12 maggio

Finlandia: The Rasmus con Jezebel

Israele: Michael Ben David con I.M

Serbia: Konstrakta con In Corpore Sano

Azerbaijan: Nadir Rustamli con Fade To Black

Georgia Circus: Mircus con Lock Me In

Malta: Emma Muscat con I Am What I Am

San Marino: Achille Lauro con Stripper

Australia: Sheldon Riley con Not The Same

Cipro: Andromache con Ela

Irlanda: Brooke con That’s Rich

Macedonia del Nord: Andrea con Circles

Estonia: Stefan con Hope

Romania: WRS con Llámame

Polonia: Ochman con River

Montenegro: Vladana con Breathe

Belgio: Jérémie Makiese con Miss You

Svezia: Cornelia Jakobs con Hold Me Closer

Repubblica Ceca We Are Domi con Lights Off