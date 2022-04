Eurovision Song Contest 2022: biglietti già quasi esauriti. Ecco quali sono rimasti

Questa mattina, 7 aprile, si è aperta alle ore 10 in punto la prevendita online dei biglietti per l’Eurovision Song Contest 2022, in programma dal prossimo 10 al 14 maggio a Torino.

Com’è andata, vi starete chiedendo? Come c’era da aspettarsi, i biglietti (circa 7000 posti) sono stati bruciati in pochissimi minuti. All’evento, d’altra parte, vogliono partecipare ogni anno migliaia di fan di Eurovision provenienti da mezza Europa.

Contrariamente al solito, in ogni caso, i server di Ticketone sembrano aver retto piuttosto bene. Chi ha avuto la fortuna di entrare per primo nella sala d’attesa per il checkout finale è riuscito ad acquistarli senza troppi problemi, seppur dopo una lunga attesa.

Intorno alle 12:00 gli organizzatori hanno confermato il sold out sul sito, mentre restano alcuni biglietti della categoria Family Show e Jury Shows, ma solo per le semifinali. La tanto attesa finale è purtroppo ormai un sogno irrealizzabile per chi è rimasto fuori e chi avrebbe voluto godersi dal vivo l’esibizione di Mahmood e Blanco sulle note di Brividi.

🚨TICKET UPDATE🚨

Tickets now SOLD OUT for Grand Final, 1st Semi Final & 2nd Semi Final

Well done to everyone who got them. See you in Turin! 🇮🇹

Sorry if you missed out but there

are tickets still AVAILABLE for Family Shows and Jury Shows

⬇️https://t.co/GKfdQ2Vk0N

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) April 7, 2022