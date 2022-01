Svelato il logo dell’Eurovision 2022. Laura Pausini, Cattelan e Mika conduttori?

Eurovision 2022 conduttori, logo e date.

Il concept e lo slogan della nuova edizione dell’Eurovision Song Contest (anche conosciuto come Eurofestival) sarà “The Sound of Beauty” e, nella giornata di oggi, la Rai svelerà i dettagli sul Concept che, secondo molti, richiama a La Grande bellezza e alle bellezze del nostro paese.

L’Eurovision 2022 del resto vede il ritorno, a distanza di ben 31 anni all’ultima volta, della manifestazione in Italia. E dopo Napoli e Roma è Torino la città designata che il 10, 12 e 14 maggio dal Palaolimpico di Torino vedrà andare in scena la manifestazione musicale più seguita al mondo.

Nel frattempo è stato svelato il logo di questa edizione che potete vedere qui a seguire.

Eurovision 2022 conduttori scelti?

Per scoprire chi rappresenterà l’Italia in gara dopo la vittoria dello scorso anno con i Måneskin bisognerà aspettare la fine del Festival di Sanremo. Nel nostro paese infatti da diversi anni è proprio il vincitore del Festival a rappresentarci (a meno che il vincitore non rinunci, come avvenuto con gli Stadio. In quel caso si passa al secondo classificato).

Sui conduttori i Rumors invece si fanno sempre più insistenti. Parrebbe ormai certo Alessandro Cattelan e, nostra signora della canzone italiana nel mondo, Laura Pausini. A loro potrebbero aggiungersi Mika e Matilda De Angelis.

Tra l’altro Laura sarà ospite del Festival mercoledì 5 febbraio. Quale posto migliore per svelare i nomi dei conduttori dell’Eurovision 2022 se non dal palco del Festival di Sanremo che ne ha ispirato la nascita?