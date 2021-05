Le esibizioni della finale dell’Eurovision 2021 commentate dalla cantautrice Romina Falconi

Eurovision 2021. Ce l’abbiamo finalmente fatta, alla faccia di chi ha cercato di montare una polemica inesistente (di cui nemmeno abbiamo parlato), i Måneskin dopo ben 31 anni riportano l’Eurovision Song Contest in Italia.

Sono state tante e molto diverse tra loro le esibizioni a cui abbiamo assistito ieri su Rai 1 durante una finale che ha fatto il record d’ascolto di oltre 4.500.000 di telespettatori con più del 25% di share.

Noi abbiamo chiesto ad un’amica del nostro sito di commentarle per noi, Romina Falconi.

Cantautrice e autrice che nel corso degli anni di è distinta per la sua originalità e il suo essere fuori dagli schemi (ascoltate l’album Biondologia se non lo avete fatto), Romina ci è sembrata la scelta migliore in quanto artista sempre attenta alla Perfomance di un artista a 360°, dalla melodie del pezzo all’arrangiamento, dall’uso della voce all’aspetto estetico.





