Estremo svela la tracklist del suo primo progetto da producer “ERA”, arricchito da numerosi feat al femminile

Dopo averlo presentato in anteprima in uno showcase durante la Milano Music Week, Estremo svela finalmente la tracklist del suo primo progetto da producer ERA (M.A.S.T. / Believe), fuori venerdì 13 dicembre su tutte le piattaforme digitali.

Già disponibile per il pre-save cliccando qui, ERA è l’album di debutto del producer bresciano, composto da 12 tracce e in ognuna di esse è presente un featuring: il dettaglio che è possibile fin da subito notare è la sola presenza di artiste donne tra le collaborazioni. Infatti, con questo primo progetto Estremo ha scelto di celebrare il talento e la diversità delle artiste femminili coinvolte.

Nell’album vengono esplorati più generi: si passa dalla musica elettronica mondiale alla garage, dalla d’n’b alle sonorità più nord europee per arrivare in vere e proprie sperimentazioni personali, andando oltre le proprie zone di confort. In poche parole, Estremo riesce a tradurre la propria estetica musicale in un’esperienza sonora completa.

ERA si pone quindi come un manifesto sia musicale che culturale, soprattutto per il messaggio di collaborazione e inclusività che trasmette, nella speranza che vengano aperte le porte a nuove possibilità creative – come questo album – per il panorama musicale italiano.

ESTREMO, “ERA”: LA TRACKLIST

Per arricchire questo viaggio, come anticipato, sono state coinvolte solamente artiste donne: BigMama, CARO WOW, Ele A, Epoque, Eva Bloo, fluente, Francesca Michielin, Gaia, mew, Nahaze, Rizzo, Sally Cruz.

Di seguito la tracklist di ERA: