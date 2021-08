Ermal Meta ospite della serata finale della Perdonanza Celestiniana L’Aquila

Ermal Meta, Renato Zero, Riccardo Cocciante, Fabrizio Moro… sono solo alcuni dei nomi che, Lunedì 30 Agosto, si esibiranno nella serata finale della Perdonanza Celestiniana, manifestazione sostenuta e promossa dal Comune de L’Aquila, giunta all’edizione numero 727 all’interno di “L’Aquila ritorna: l’abbraccio alla Musica e alla Cultura”.

I biglietti per lo show sono acquistabili dalle ore 15:00 del 27 Agosto a questo link, fino ad esaurimento posti in base alle norme vigenti in Italia in tema Covid-19. Per assistere allo spettacolo è obbligatorio presentarsi muniti di Green Pass.

Sul palco, come dicevamo in apertura, diversi artisti italiani… da Renato Zero a Fabrizio Moro, da Riccardo Cocciante ai Neri Per Caso, da Dulce Pontes a Stefano Fresi, da Monica Guerritore ad Ermal Meta.

Ermal Meta, come gli altri artisti presenti, sarà accompagnato dall’Orchestra del Conservatorio Casella de L’Aquila, dalle Corali Schola Cantorum, dalla Corale de L’Aquila e dal Coro del Conservatorio diretti dal M° Leonardo De Amicis.

Il cantautore a seguire si esibirà Domenica 5 Settembre al Teatro Antico di Taormina, unico concerto italiano dell’artista in calendario. A seguire sarà la volta del live all’Air Albania Stadium di Tirana, e quello di Ermal sarà primo concerto in questa nuovissima location (ve ne abbiamo parlato in questo articolo).

Nel frattempo in radio è stato lanciato lo scorso 10 agosto Stelle cadenti, quarto singolo estratto dal nuovo album di Ermal Meta, Tribù urbana (qui la recensione del nostro critico musicale, Fabio Fiume).