Erio: il brano “Avere Fede” anticipa il primo Ep in italiano

Erio (all’anagrafe, Fabiano Erio Franovich) torna sulle scene musicali con un nuovo singolo: Avere Fede. Il brano, in radio e negli store digitali dal 28 febbraio 2023, anticipa l’uscita del primo Ep in italiano.

Avere Fede è una ballata sui generis. Si tratta di una canzone d’amore dal gusto retrò, che presenta però un sound contemporaneo. Il pezzo si avvicina così alla prima musica concreta ed elettronica di concetto. Erio canta con voce quasi sussurrata quella che sembra essere una classica storia d’amore senza fortuna. Il punto d’arrivo è invece una riflessione velatamente ironica sul concetto di fede, di morte e di speranza (in fondo all’articolo trovate il testo).

Il brano, attraverso la produzione di Yakamoto Kotzuga ed Erio stesso, si propone come un viaggio nostalgico nella canzone del passato usando sonorità estranee a una produzione pop canonica.

Erio, in arrivo il primo disco in italiano

Avere Fede è il primo estratto dal nuovo lavoro discografico dell’artista, la cui uscita è prevista per il 28 marzo 2023.

Erio, semifinalista a X Factor 2021 sotto la guida di Manuel Agnelli, ha all’attivo due album in lingua inglese: Für El (2015) e Inesse (2018). Dopo X-Factor, ha pubblicato i suoi primi due brani in italiano: Amore Vero (insieme a Rodrigo D’Erasmo e Yakamoto Kotzuga) e Fegato (scritta da Giuliano Sangiorgi dei Negramaro e co-prodotta da D’Erasmo, Tommaso Colliva e Vanni Antonicelli). Con Avere Fede, propone un nuovo brano in italiano che anticipa l’uscita del primo Ep in italiano, dal titolo Fede.

In attesa della release del disco, Erio prosegue le date nei club che lo vedono impegnato già da alcune settimane. Tra i prossimi appuntamenti già annunciati, sono previste due serate live a Milano e a Roma.

01-03-2023 Milano @ Arci Bellezza

07-06-2023 Roma @ Monk

avere Fede, il Testo

Ho abbracciato tutti quanti i tuoi ricordi

Per illuminarti l’anima Per toccare il tuo dolore

Per attraversare te

Più veloce della luce

Dietro al Duomo

In mezzi ai sogni, in mezzo ai tetti

Dipendente da ogni forma di dolore

Soffocavi ad uno ad uno i sentimenti

Per fuggire al malumore

Non ti bacio

Ti sfioro la schiena

Il confine si sposta stasera

Giro appeso al tuo viola pianeta

L’aria si spezza, era un filo di seta

Non lasciarmi le mani Non lasciarmi le mani

Non lasciarmi mai più

Aver Fede non è mai stato il mio forte

Non mi basta aver paura della morte

Ma con te vorrei provare

Come ci si sente ad affidarsi a una speranza

Non ti bacio

Ti dono parole

Canto steso ai tuoi piedi stasera

Anche un tuo “No” mi fa tenerezza

Ti capisco se vuoi più bellezza

Sono nelle tue mani

Siamo nelle tue mani

Non vuoi darci di più

Avrò fede

Che tu voglia ancora

Stare insieme in una nuova ora

Avrò fede

Che il fato si compia

Che il suo corso nessuno interrompa

Sto giungendo le mani

Avrò Fede domani

Avrò Fede con me

Sto giungendo le mani

Avrò Fede domani

Avrò Fede con me