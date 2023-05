Emma Marrone difende Alessandra Amoroso nel podcast di Fedez

Emma Marrone è stata ospite a Muschio Selvaggio, podcast creato da Fedez che da qualche settimana è rimasto orfano del co-creatore Luis Sal per motivi non meglio specificati.

Nel corso della chiacchierata, il cantante ha aperto la parentesi legata all’episodio della mancata foto con un fan da parte di Alessandra Amoroso la scorsa estate e diventata così tanto virale da avere travolto la stessa Amoroso in un vortice mediatico molto negativo.

Tutto è nato da TikTok, dove i video della cantante di Galatina sono andati in trend e hanno dato spazio a migliaia di persone che, come spesso accade sui social, sono partiti all’attacco con una shitstorm di proporzioni gigantesche.

Fedez ha approfittato della presenza di Emma Marrone per aprire non solo la scatola dove era chiuso questo brutto ricordo, ma anche per parlare del tema più ampio delle offese gratuite e immotivate sui social:

“Alessandra Amoroso su TikTok si è presa una shitstorm per non aver fatto una foto con una fan. Credo che tutt’ora stia vivendo un momento buio della propria carriera proprio a causa di un TikTok. Voi siete amiche, ne avete parlato, che ne pensi?”

Emma ha risposto, come suo solito fare, senza mezzi termini e con le idee molto chiare:

“Quello che le è successo è una cosa orribile, più che momento buio della carriera direi della sua vita, forse perché quando si mettono d’impegno creano dei disagi enormi.

Questa è una cosa che non va bene e non è per niente sana, è una violenza inaudita nei confronti di un’artista e di una persona che comunque per più di dieci anni si è sempre data al suo pubblico”.

Fedez ha poi chiosato aggiungendo che “il suo lavoro non è fare foto ma cantare le sue canzoni”.

Emma MARRONE DIFENDE ALESSANDRA AMOROSO CITANDO BAD BUNNY

Subito dopo Emma Marrone ha ricordato dell’episodio capitato a Bad Bunny, il rapper, wrestler e attore portoricano che, inseguito da una fan in modo molto insistente, le ha preso il telefono dalle mani e lo ha lanciato in mare senza pensarci due volte:

“Ad esempio Bad Bunny prende il telefono di una sua fan che lo segue come una stalker e lo lancia nel mare e tutti su Twitter ‘che bravo, che figo, spacca tutto, hai fatto bene’. Magari un’altra persona non può realmente fermarsi e si becca la m***a sui social”.

Ricordiamo che in quella occasione, il rapper si era difeso con queste parole:

“Chi vorrà parlarmi avrà sempre il mio rispetto. Se una persona viene da me per salutarmi, per parlarmi e dirmi qualcosa, o semplicemente per conoscermi, riceverà sempre la mia attenzione e il mio rispetto.

Chi invece verrà a mettermi in faccia un cavolo di telefono lo considererò per quello che è, uno che mi manca di rispetto e lo tratterò allo stesso modo”.

La questione è annosa e coinvolge tutti gli artisti in tutto il mondo. Ognuno ha il proprio modo di reagire ma una cosa è certa, il rispetto verso la persona non deve mai venire meno da parte di qualsiasi fan.