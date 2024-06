“Emma Marrone lancia un forte messaggio: “Mi hanno deluso le persone che non sono andate a votare, le cose si cambiano votando!”

Emma Marrone, è noto da anni, è una delle artiste italiane che ha sempre scelto di esprimere la propria opinione su tanti argomenti spinosi che purtroppo vedono protagonista il nostro paese, dalla violenza sulle donne all’utero in affitto. Nella giornata di ieri però le parole della cantante sono state strumentalizzate e, tagliate ad hoc in un video diventato virale sui social, rese un invito, assolutamente falso, a non andare a votare.

“Non sono andata a votare perché tanto non cambia un caxxo….” è con queste parole che è iniziato il discorso del video fake mentre le vere parole pronunciate dall’artista durante il live sono state: “Mi hanno delusa le persone che non sono andate a votare ‘perché tanto non cambia un caxxo’ invece le cose si cambiano votando.”

Emma, che nel suo discorso si è esposta su diversi temi importanti, nelle ore successive ha dovuto specificare come la realtà dei fatti, e la sua integrità, fossero state distorte in quel video.

LE vere parole di EMMA

Queste le parole di Emma in cui si spende anche a favore di Baby Gang, il contestato rapper da tempo al centro delle cronache per i suoi processi, e tutti quei ragazzi che sbagliano ma che provano a cambiare…

“Mi hanno delusa le persone che non sono andate a votare ‘perché tanto non cambia un caxxo’ invece le cose si cambiano votando. Mi dispiace vivere in un paese dove è vero che la legge è uguale per tutti e non vedo che le pene siano uguali per tutti.

Dove ci facciamo tutti grossi forse perché siamo nati nel cotone, nella bambagia con le famiglie alle spalle e non ci rendiamo conto che tanti ragazzi invece tutte queste opportunità che abbiamo avuto noi non le hanno avute e se hanno fatto delle caxxate magari vanno giudicati in maniera diversa, con un po’ più di empatia, perché magari non sono cresciuti con il paparino che gli pagava le scuole, i vestitini, le scarpe firmate, le università.

I criminali veri stanno in giro… un saluto a mio fratello, Baby Gang.”

L’artista da diverso tempo si è avvicinata alla scena rap con collaborazioni con artisti del calibro di Lazza, Tony Effe e Fabri Fibra. Proprio con quest’ultimo Emma ha inciso una nuova versione di In Italia, brano di critica sociale uscito per la prima volta nel con Gianna Nannini ad affiancare il rapper.

“E un grazie speciale a Fabri Fibra per avermi fatto far parte di un progetto enorme come ‘In Italia’ perché purtroppo dopo tantissimi anni il testo è lo stesso perché l’Italia è sempre la stessa. Peccato perché io ci vivo in questo paese, ci pago anche le tasse, come tutti voi, forse meritiamo qualcosa di più. O no?”

Il discorso della cantante si è concluso con un ringraziamento a tutta la sua crew e ai lavoratori del mondo dello spettacolo che ogni giorno rendono possibile il fatto che lei possa salire sul palco…

“E allora imparate a dire grazie a tutte le persone che si fanno il mazzo ogni giorno e che lavorano con dignità, con umiltà. Perché senza quelle persone io non potrei stare su questo palco anche stasera, grazie a tutti da parte mia, a tutte le persone che ogni giorno rendono possibile il mio fottutissimo lavoro da cantante. Grazie”

