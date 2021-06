Emma torna all’Arena di Verona con 5.000 persone presenti e dedica il concerto a Michele Merlo (scaletta)

Emma Live scaletta, duetti e una dedica speciale. La cantautrice è tornata live questa sera e la sua ripartenza musicale prende vita dal tempio della musica italiana, l’Arena di Verona, davanti a 5.000 persone. Un concerto speciale perché la cantante ha voluto dedicare l’intero live, ed una canzone in particolare, all’amico e collega Michele Merlo che in queste ore sta lottando tra la vita e la morte a causa di un’emorragia causata da una leucemia fulminante.

Il legame tra i due è molto forte. Emma fu infatti la sua coach quando Michele, all’epoca conosciuto come Mike Bird, partecipò ad Amici di Maria De Filippi.

Nel corso degli anni il loro rapporto non si è mai interrotto. Michele Merlo infatti ha aperto in passato alcune date della cantante e, quando vittima di un attacco di panico, si era sfogato sui social la Marrone era stata la prima a dargli supporto.

Per questo la Brown, come la chiamano i fan, ha voluto dedicare questo concerto, per lei e tutte le maestranze del mondo della musica così importante, al cantautore davanti alle 5.000 persone presenti.

“Grazie per questi dieci anni insieme meravigliosi, vi porto nel cuore, nella parte migliore di me. Tante persone sono nel mio cuore ma stasera c’è una persona particolare nel mio cuore ed è a lui che dedico tutto questo concerto, tutto il vostro calore e tutta la vostra energia. Forza Miky! Forza caxxo!“

Emma ha poi voluto fortemente dedicare al ragazzo uno dei suoi brani più intensi, Trattengo il fiato. In fondo a questo articolo trovate testo e video della canzone.

Nel corso del concerto, c’è stato tempo per un’altra dedica, quella al Maestro Franco Battiato con cui la cantante aveva stretto un rapporto di amicizia vera. L’omaggio a Battiato è stato fatto in forma musicale insieme a Dardust.

Domani sera Emma replicherà con una seconda data all’Arena prima di portare il suo Fortuna Live 2021 nel resto d’Italia (qui le date del tour organizzato da Friends&Partners).

Emma live scaletta

Questa la scaletta del concerto:

Intro Con le nuvole Medley Davvero, Meravigliosa, Cullami Calore Sarò libera Non è l’inferno Cercavo amore L’amore non mi basta Dimentico tutto Medley Schiena, Resta ancora un po’, Trattengo il fiato, In ogni angolo di me La mia città Amami Occhi profondi Il paradiso non esiste Mi parli piano Medley L’isola, Effetto domino Medley Basti solo tu, Corri, Alibi Luci blu Pezzo di cuore con Alessandra Amoroso Stupida allegria Quando l’amore finisce Che sogno incredibile con Loredana Bertè Io sono bella Latina Fortuna

Trattengo il fiato testo e video

Trattengo il fiato

In questo mare di parole

Quanto basta

Per non pensare

Non sei invitato

A questo prossimo mio errore

Quanto costa

Ricominciare

Ma mi sento già in un’altra vita

So bene cosa intendi

La differenza è netta

Tra il tuo vivere e i miei sensi

Il tuo vivere e i miei sensi

In mezzo a quelle cose che ogni giorno

Nella vita mi deludono

C’è spazio a sufficiente anche per quelle che sapevi dare tu

Per fare tanto grande la tua strada

Mi son fatta il cuore piccolo

Ma persino il tuo sorriso la sua scia

Rifammelo e vai via

Trattengo il fiato

Apposta per non far rumore

Quanto basta

Per fare male

E mi concedo

A un altro rischio da affrontare

Perché a volte una porta

Può sembrarti una svolta

Ma l’hai chiusa ogni volta

Sfidando tutti i preconcetti

Ho avuto i miei consensi

Ma sono ormai troppo distanti

Il tuo vivere e i miei sensi

Il tuo vivere e i miei sensi

In mezzo a quelle cose che ogni giorno

Nella vita mi deludono

C’è spazio a sufficiente anche per quelle che sapevi dare tu

Per fare tanto grande la tua strada

Mi son fatta il cuore piccolo

Ma persino il tuo sorriso la sua scia

Rifammelo e vai via

E avrò perso pure l’occasione di vivere ogni giorno insieme

Ma dietro tanta indifferenza

Entra luce in questa stanza

E so che mi vuoi bene

In mezzo a quelle cose che ogni giorno

Nella vita mi deludono

C’è spazio a sufficiente anche per quelle che sapevi dare tu

Per fare tanto grande la tua strada

Mi son fatta il cuore piccolo

Ma persino il tuo sorriso la sua scia

Rifammelo e vai via

Ma persino il tuo sorriso la sua scia

Rifammelo e vai via