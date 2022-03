Emanuele Aloia: parte da un video, e da una scelta, il percorso che porta al nuovo singolo

Emanuele Aloia torna a parlare sui social.

Dopo aver ripulito il suo profilo Instagram da ogni contenuto, e dopo il nostro articolo esclusivo (lo trovate qui) dove vi abbiamo comunicato che l’artista è passato da Sony Music Italy a Capitol Records / Universal Music Italy, e con loro si prepara a lanciare nuova musica, l’artista ha postato un video sui social.

Nel video un dottore lo visita e gli dice che, anche se non riesce a dormire, se fa brutti sogni e sente il “crepacuore”, in realtà è tutto nella sua testa. Lui risponde che c’è un sogno ricorrente in cui lui è Emanuele Aloia e sta perdendo la sua ispirazione, prova a scrivere canzoni ma non ci riesce.

Niente è peggiore dell’incertezza gli dice il dottore aggiungendo: “Forse non dovresti essere Emanuele Aloia che scrive le canzoni, ecco perché non ci riesci. Si ha sempre una scelta.

E da qui, da questo video e da questa scelta, che parte il percorso che condurrà al nuovo singolo del cantautore.

Qui a seguire le parole con cui l’artista ha accompagnato il video.

Mi sono sentito come Spiderman che non riesce più ad arrampicarsi sui muri.

Sono più di due anni che un po’ tutti viviamo una vita ovattata, con il mondo fuori che cambia continuamente.

Inconsciamente forse, senza che me ne rendessi conto, tutto ciò, mi stava portando fuori strada.

Quando si pensa ad un artista che fa musica, si pensa sempre ad una persona felice, senza paranoie che vive bene, invece non è sempre così ed è per questo che ho voluto lavorare su di me prima di raccontarvi questi ultimi mesi a mio modo, quasi come un film.

Ti rende pazzo non sapere chi sei, l’anima scompare, niente è peggiore dell’incertezza.

Quale sarà stata la mia scelta?

A seguire il video caricato da Emanuele Aloia su Instagram.