Esclusivo: Emanuele Aloia non lascia la musica... anzi cambia discografica e lancia un nuovo singolo

Nei giorni scorsi ha tenuto banco sui social di Emanuele Aloia, cantautore esploso grazie al singolo Il bacio di Klimt, una discussione nata da alcune storie Instagram che facevano intuire che il ragazzo avrebbe potuto lasciare la musica. In realtà siamo in grado di svelarvi in esclusiva che, non solo non sarà così, ma presto Aloia lancerà nuova musica con una nuova casa discografica.

Ad oggi Emanuele Aloia, seguitissimo grazie ad alcuni video di brani diventati virali su TikTok, conta numeri molto alti su Spotify: Girasoli quasi 28 milioni di stream, Il bacio di Klimt (circa 66 milioni) e L’Urlo di Munch (20 milioni) con una media di 650.000 ascoltatori mensili.

Dopo il successo dei primi due brani il cantautore ha lasciato Artist First firmando un ottimo contratto (in termini economici) con Sony Music Italy e con loro ha pubblicato l’album d’esordio, Sindrome di Stendhal, ad aprile del 2021.

Il disco dopo un debutto in Top 10 della classifica di vendita FIMI, per la precisione alla #9, per poi scendere settimana dopo settimana uscendo dalla Top 100 senza riuscire a conquistare certificazioni.

Da allora il cantautore si è un po’ eclissato dalla scene fino a qualche giorno fa…

Emanuele Aloia nuovo singolo in arrivo…

Aloia nei giorni scorsi, come spesso è uso fare quando si sta per lanciare nuova musica, ha cancellato tutte le foto dalla propria pagina Instagram. Quindi ha postato un box per le domande nelle sue storie e sono state proprio le sue risposte a mandare in allarme i fan.

Alla domanda “Sii onesto. Come stai?” il ragazzo ha risposto così…

Diciamo che ho passato periodi miglior ma poi mi affaccio alla finestra e mi rendo conto di essere ugualmente fortunato. Negli ultimi mesi sono cambiate molte cose, ho cambiato completamente vita, priorità ed interessi.

Alle domande dirette su nuova musica Emanuele ha confidato ai suoi fan…

Non so se usciranno nuove canzoni da qui a breve, in realtà non so nemmeno se c’è ancora gente interessata alla mia musica! Non ho abbandonato la musica! Sto scrivendo per altri, non solo per me. Pubblicherà un post in cui racconterò come ho passato i miei ultimi mesi e tutto il resto lunedì.

Quindi la data X è domani, lunedì 21 marzo. All Music Italia è in grado di rassicurare tutti i fan di Emanuele Aloia. Il suo ritorno con nuova musica è infatti imminente ma non solo… il nuovo singolo non uscirà con Sony Music Italia. Il ragazzo ha infatti firmato un nuovo contratto con Capitol Records (ex Polydor, vedi qui un’altra nostra esclusiva) label parte di Universal Music Italy.

Insomma, il cantautore ha voluto creare un po’ di Hype attorno al suo ritorno. Non ci resta che aspettare domani per i dettagli.