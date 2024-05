Elodie tace sui concerti del 2025 negli stadi di Milano e Napoli, ma annuncia il nuovo singolo

Nuovo singolo in arrivo per Elodie. A pochi giorni dalla comparsa in giro per le strade di Milano e Napoli dei misteriosi cartelloni pubblicitari che annunciano i live dell’artista negli Stadi Italiani, Elodie è pronta a tornare con nuova musica.

A distanza i sette mesi dalla pubblicazione del suo EP elettro, Red Light, progetto sperimentale all’insegna dell’inclusività e dell’indipendenza, e in attesa di saperne di più sul possibile duetto con Tiziano Ferro da noi annunciato in anteprima (vedi qui) Elodie si prepara a diventare la terza donna italiana ad esibirsi in uno stadio, anzi due.

La prima, inutile dirlo, fu Laura Pausini che nel 2007 si esibì per la prima volta allo Stadio San Siro di Milano per poi tornarci svariate volte nel corso degli anni (unica donna italiana a poter sostenere ad oggi un vero e proprio tour negli stadi), la seconda è stata Alessandra Amoroso con un’unica data sempre a San Siro.

Per Elodie, come da cartelloni pubblicitari apparsi a Milano e Napoli, le date dovrebbero essere due, una allo Stadio San Siro e una nello Stadio Armando Maradona. Ad oggi in realtà non ci sono ancora conferme ufficiali sui canali dell’artista anche ci sono pochi dubbi sulla veridicità della notizia.

Nell’attesa di scoprire quando partirà la prevendita dei biglietti Elodie annuncia l’uscita di un nuovo singolo questo venerdì, 31 maggio, attraverso un post sui social.