Elisa pubblica a sorpresa “Canzone per noi”, il suo ringraziamento sentito ai fan, una canzone che vivrà libera per sempre

Nei giorni scorsi Elisa, reduce dal lancio del singolo inedito “Rimani qui”, brano in cui duetta con Andrea Bocelli e contenuto nell’album di quest’ultimo, “Duets”, ha comunicato ai suoi fan attraverso i social di aver scritto per loro una lettera, lettera che ha preso forma in una canzone che nasce dall’amore che le è stato dato, a lei e alla sua musica, in quasi trent’anni di carriera…

“Erano i primi di luglio e avevo le farfalle nello stomaco per tutte le cose belle che stavano succedendo.

Qualsiasi cosa sia io spero ci rappresenti, e per essere degna del nostro spirito libero viaggerà fuori dagli schemi, quindi non la troverete su nessuna piattaforma digitale ma se vorrete la potrete caricare voi stessi sul web.

Spero vi piaccia, e vi chiedo i vostri commenti spietati e onesti, quelli che si chiedono agli amici. Come sempre…”

Elisa Canzone per noi significato del brano

“Canzone per noi” è un estremo atto d’amore della cantautrice per i suoi fan che l’hanno seguita sino ad oggi senza mai smettere di sostenerla al punto che è ormai quasi sold out il suo primo concerto allo Stadio San Siro di Milano che avrà luogo il 18 giugno del 2025.

Ad accompagnare questo brano inedito che, come specificato da Elisa stessa, non sarà caricato sulle piattaforme digitali ma rimarrà un regalo, libero di essere utilizzato da tutti in rete, un video in cui la cantautrice è ritratta con tanti fan, tanti incontri che nel corso del tempo le hanno scaldato il cuore.

Elisa Canzone per noi testo

Sono rimasta sveglia fino all’alba

mi avete dato troppo, io così non dormo

non ci riesco

e intanto penso

oggi mi avete fatto credere che posso fare tutto

se ci siamo noi

che a ognuno servono solamente un noi

ognuno vive per un noi

per fare di un momento un momento perfetto

che ti resta nella mente, per sempre impresso

quell’istante in cui tutto ci viene concesso

e mi sono detta allora sì, sì che vi conosco

mi sono detta che mi conoscete

ci riconosciamo in ogni posto

È successo in un attimo

sentendoci così vicini

siamo tornati un po’ bambini

la sentiamo addosso, ci è venuta a trovare

e di solito è lei che si fa sempre inseguire

questa libertà di spogliarci di tutto

scende una lacrima senza più credere il permesso

senza nascondere alcun imbarazzo

senza indugio e senza che nessuno si senta più un pazzo

senza sentirci più speciali, senza sentirci degli eroi

ma solo cantando più forte questa canzone per noi

senza sentirci più speciali, senza sentirci degli eroi

ma solo cantando più forte questa canzone per noi

E ora non c’è più timidezza tra noi

anche se siamo stati spaventati a morte

e siamo qui senza paure a cantarcelo forte

senza più bisogno di sapere niente del domani

siamo noi senza piani, senza brutti pensieri

o i fantasmi di ieri, se ci credi ci credo

se ci credo, ci credi

questa musica che abbiamo in comune

ci accompagna nei viaggi

oltre ogni confine

ogni confine

È successo in un attimo

sentendoci così vicini

siamo tornati un po’ bambini

la sentiamo addosso, ci è venuta a trovare

e di solito è lei che si fa sempre inseguire

questa libertà di spogliarci di tutto

scende una lacrima senza più credere il permesso

senza nascondere alcun imbarazzo

senza indugio e senza che nessuno si senta più un pazzo

dentro e fuori posto, senza parole, puoi spiegarlo con un gesto

cosa ti muove

solo luce negli occhi, solo tenerezza

mentre ci perdoniamo anche di non sentirci mai all’altezza

senza sentirci più speciali, senza sentirci degli eroi

ma solo cantando più forte questa canzone per noi

senza sentirci più speciali, senza sentirci degli eroi

ma solo cantando più forte questa canzone per noi

Sono rimasta sveglia fino all’alba

mi avete dato troppo, io così non dormo

non ci riesco

e intanto penso

oggi mi avete fatto credere che posso fare tutto