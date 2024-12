Elasi lancia il singolo “AMÆMI” in attesa del nuovo album

La cantautrice Elasi pubblica il nuovo singolo AMÆMI, disponibile negli store digitali dal 29 novembre 2024 per Trident Music. Si tratta di un pezzo dalla forte impronta clubbing, pronto a far ballare fin dal primo istante.

Nel presentare il brano, Elasi ha dichiarato: “Ho scritto questa traccia con la mia amica Plastica: ultimamente ci divertiamo a scrivere pezzi veloci, vicini alla house UK, ma cantati in italiano. È bello poter portare la nostra lingua nei nostri dj set. Rocco Rampino ha diretto artisticamente la produzione dando il tocco finale al suono che ci porta, danzando, nei miei mondi nippo‐onirici preferiti“.

AMÆMI è scritto da Elisa Massara, che ha composto la musica insieme a Matilde Ferrari e Rocco Rampino. Il brano è prodotto da Rocco Rampino, Plastica ed Elasi.

Con questo nuovo singolo l’artista prosegue il suo percorso musicale, contraddistinto da mondi sonori particolari ed eterogenei. Nel corso del 2024 ha pubblicato i singoli Tigre Bianca con Fresco; Musica Especial insieme a Sebra Cruz; e Malamore in collaborazione con Lele Sacchi. Dopo un lavoro di ricerca in residenza artistica alla Casa degli Artisti di Milano, sta ultimando il nuovo album al fianco di Rocco Rampino.

“AMÆMI”, il testo

Amami baby

A me mi piaci

Amami baby

A me mi piaci tu

Mi fai bene

Proprio tanto bene

Io + te + te + me

Ecstasy

Senti come

Senti come fa

Io + te + te + me

Fantasy

Amami baby

A me mi piaci

Amami baby

A me mi piaci tu

Amami baby

A me mi piaci tu

Amami baby

A me mi piaci tu

Mi fai bene

Proprio tanto bene

Io + te + te + me

Ecstasy

Senti come

Senti come fa

Io + te + te + me

Fantasy

Amami baby

A me mi piaci

Amami baby

A me mi piaci tu