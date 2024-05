Gli Eiffel 65 e Loredana Bertè presentano il nuovo singolo “Bestiale”

Eiffel 65 e Loredana Bertè, “Bestiale“: significato del testo del nuovo singolo.

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 24 maggio, “Bestiale” (Warner Music Italy) è il nuovo singolo degli Eiffel 65 e Loredana Bertè (qui il link per il pre-save).

Dopo il trionfo di “I’m Good (Blue)” con David Guetta e Bebe Rexha, che vanta oltre 1 miliardo 615 milioni di stream su Spotify, gli Eiffel 65 si mettono dunque in gioco con una nuova produzione e uniscono il loro inconfondibile sound alla voce iconica, potente e graffiante di Loredana Bertè, esplorando nuove evoluzioni della musica dance internazionale.

Eiffel 65 e Loredana Bertè, “Bestiale”: significato del brano

Tanto caro a Loredana in diverse declinazioni, in questo brano il mare ci invita a rallentare e a goderci l’attimo, prendendoci una pausa dalla frenesia delle grandi città. Ed ecco che Milano e Manila è (quasi) un anagramma per scappare, anche se il business chiama.

Si può dunque rallentare, ma con questa canzone è di certo impossibile non ballare!

Grazie a un inciso diretto e vincente, “Bestiale” si candida infatti come possibile hit della calda estate che sta per arrivare.

“Bestiale”: testo del brano

Il testo di “Bestiale” sarà disponibile a partire da venerdì 24 maggio.