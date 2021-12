Effenberg: “Atto di rivolta” è il suo gesto d’amore verso gli altri

Effenberg ha lanciato il nuovo singolo Atto di rivolta per Sound To Be.

Atto di rivolta, prodotto da Marco Olivi (Ghemon, Ex Otago, Giorgieness) e Rabbo Scogna (Diodato, Gabbani, Ghemon) è disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Il brano è una rivolta sentimentale contro lo sfruttamento dell’uomo, contro l’inquinamento, l’arrivismo, l’ipocrisia e l’odio tra le persone.

io vorrei che la tua bocca mi restasse sulle labbra come un atto di rivolta

(…)

il giorno si affaccia sulla tua tazza

illumina le macchie dei miei vestiti

tira su la notte dalle sue narici

nasconde quei mostri che non sono partiti

(…)

io vorrei che i tuoi sogni non dovessero svegliarsi la mattina quando ti alzi

La rivoluzione è un’attitudine mentale, un gesto d’amore verso gli altri e verso noi stessi e l’amore è un caos.

E’ l’arma più efficace per resistere ad ogni prevaricazione.

Conosciamo meglio Effenberg

Effenberg è il nome d’arte di Stefano Pomponi, cantautore lucchese che prende il nome da un ex calciatore tedesco degli anni ’90, ora allenatore.

Debutta nel 2015 con l’album autoprodotto Piazza Affari Chiude in Calo che, che lo porta a frequentare i primi palchi di diverse piazze.

Il vero ingresso nella scena musicale italiana indipendente avviene nel 2017 con il disco Elefanti per Cena, che gli permette di farsi conoscere alla critica ed esibirsi in diversi concerti, dal palco del Lucca Summer Festival, fino ad arrivare a condividere il palco con artisti del nuovo circuito pop indipendente tra i quali Selton, Eugenio In Via Di Gioia e Dente.

Da sempre sensibile ai temi sociali, nel luglio 2017 si esibisce assieme alla propria band dentro il penitenziario di San Giorgio (Lucca) presentando il disco Elefanti Per Cena alla popolazione carceraria.

In occasione della campagna di Legambiente relativa all’economia circolare scrive per La Gaudats Junk Band il brano intitolato proprio Economia Circolare, che lo porterà ad esibirsi al concerto di Radio Italia Live in Piazza del Duomo a Milano, condividendo il palco con i più grandi nomi della musica italiana e internazionale (Sting, Tiromancino, Ermal Meta, Loredana Bertè).

tra singoli e colonna sonora

L’anno successivo i brani Elefanti Per Cena e Non mi riparo mai vengono inseriti nella colonna sonora del film di Valerio Mieli, con Luca Marinelli e Linda Caridi, intitolato Ricordi? presentato alle giornate degli autori del Festival Di Venezia e vincitore del premio del pubblico BNL.

Sempre nel 2019 viene pubblicato il suo terzo disco Il cielo era un corpo coperto che con il singolo Tergicristalli riscuote un buon successo di critica e di ascolti nelle principali piattaforme streaming.

Nell’estate del 2019 accompagna Luca Carboni nel suo Sputnik Tour suonando in apertura i brani Buddha Con Napoleone e Tergicristalli e duettando con l’artista bolognese con la canzone Prima Di Partire (Carboni/Poi).

Il 15 maggio 2020, dall’isolamento forzato dalla recente emergenza sanitaria, nasce il brano Merlo, una fotografia personale ed inedita di questo strano momento storico.

Nel corso di quest’anno, oltre a rientrare tra i dieci finalisti del concorso L’Artista che non c’era, pubblica il singolo Sirene Alate e Mini Universo con cui ha dato inizio alla collaborazione con Sound To Be.