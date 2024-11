Dopo le importanti collaborazioni, Shari annuncia l’uscita del suo primo album “Amore e blues”

Fuori da venerdì 29 novembre su tutte le piattaforme digitali il primo album di Shari, “Amore e Blues“, per Columbia/Sony Music Italia.

L’artista, conosciuta per aver collaborato con artisti del calibro di Salmo, Nayt e Mezzosangue, pubblica finalmente il suo primo disco che consolida ancora di più la sua identità artistica.

L’album unisce due parole legate in modo solido, ossia l’amore e la malinconia del blues, lo struggimento romantico che da sempre ispira gli artisti, che Shari inserisce all’interno di ogni brano, accompagnandoli con la sua voce graffiante e intensa.

La cantautrice, tra le più promettenti della nuova scena, si ispira ad artiste eclettiche come Little Simz, Pip Millett, Arlo Parks, FKA Twigs, e con il suo stile e la sua voce forte ma delicata riesce a spaziare tra diversi generi come il pop, l’R&B, l’Urban e il mondo dell’elettronica.

Nel 2023, dopo la pubblicazione del suo primo EP, l’artista arriva tra i finalisti di Sanremo Giovani e partecipa alla 73esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Egoista“.

Shari presenterà il suo primo progetto discografico in anteprima al Biko di Milano, in uno speciale appuntamento live prodotto da Vivo Concerti, il prossimo giovedì 28 novembre.

