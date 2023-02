Videointervista a Shari: “Canto un amore ‘Egoista’, ma non contemplo quelli tossici”

Il Prof di latino di All Music Italia, Davide Misiano, ha intervistato Shari, la giovanissima artista (20 anni) che staserà calcherà il palco dell’Ariston con Egoista, brano di cui è co-autrice e co-compositrice. Le abbiamo chiesto se il brano sia una autocritica, con cui l’artista confessa il suo egoismo in amore, o una critica, una denuncia a un uomo che non ha saputo amarla fino in fondo.

E Shari ha risposto che bisogna ammettere di essere un po’ egoisti quando si ama. Ci ha però raccontato che, nonostante abbia spesso cantato un amore irrazionale (vd. il singolo Follia), lei non contempla gli “amori tossici”: sono degli amori che non le appartengono e non le interessano.

La Domanda DeTESTabile del Prof, intento a scavare tra le pieghe dei testi e cogliere significati arditi, ha interessato un passo del testo della canzone:

Sali per la montagna dei miei pensieri e arrivi in cima

Ti sembra normale guardarmi così

che neanche mi accorgo e sei dentro i miei jeans.

“È una metafora alta che non ho capito o ho capito benissimo?”, le chiede il Prof, che insiste sulle sfumature erotiche del brano. Come avrà risposto Shari? Scoprilo guardando l’intervista, in cui la giovane cantautrice ci parla anche delle sue influenze, dei suoi progetti e del modo in cui sta affrontando un Festival così vario e sperimentale. Ci parla anche delle strade che una giovane artista emergente deve tentare e selezionare; ci anticipa qualcosa sul duetto di venerdì con Salmo e della scelta di presentare un medley di Zucchero.

Sanremo 2023 Shari video intervista

Foto di Alina Brag