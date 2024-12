Dopo essere andato virale su TikTok, Artie 5ive pubblica il nuovo singolo “Bambola” feat. Niky Savage

Dopo essere andata virale su TikTok con uno spoiler, Artie 5ive pubblica il nuovo singolo Bambola (Warner Music Italy) feat Niky Savage, uscito venerdì 13 dicembre, riformando il suo di Clap Clap del 2023.

Il video che anticipò questo nuovo brano risale a fine novembre. Da quel momento, sono stati creati oltre 46mila video su TikTok utilizzando l’audio dello spoiler di Bambola.

Non è la prima collaborazione tra Artie 5ive e Niky Savage: i due infatti hanno collaborato in due brani all’interno dell’ultimo progetto di Sadturs & KIID – dal titolo No regular music – nei brani Clap Clap e 1234 Posse.

Oltre a Niky Savage, Artie 5ive vanta numerose collaborazioni con alcuni dei nomi più importati della scena urban italiana, da Rondosasosa a Tony Boy fino a Capo Plaza e Ghali, ANNA e Kid Yugi, passando per Digital Astro, Nerissima Serpe, Papa V, Low-Red, Boro, The Night Skinny per arrivare negli ultimi singoli a Guè in Milano Testarossa e a Bresh in Per Sempre.

Attualmente, l’artista italo-sierraleonese classe 2000 del quartiere Bicocca di Milano conta 8 dischi di platino, 13 oro e oltre 300 milioni di streaming su Spotify. È anche tra i rapper più di tendenza su TikTok e uno dei protagonisti della nuova generazione rap che sta emergendo.

Il suo, però, è il percorso di chi ha consapevolezza che una nuova generazione rap italiana sta emergendo e che raccontare la strada è anche cercare di uscirne attraverso il lavoro, la cultura e la volontà di fare del bene e di aiutare il quartiere e i giovani nella speranza di una vita migliore.