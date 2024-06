Ditonellapiaga torna sul piccolo schermo con “Repito”, colonna sonora di My Spy The Eternal City

A poco più di un mese dall’uscita del suo nuovo album “Flash” (BMG / Dischi Belli), Ditonellapiaga (qui la nostra videointervista) torna sul piccolo schermo con “Repito“, brano dal flavor urban latino estratto dall’album d’esordio “Camouflage“, che è stato scelto per la colonna sonora del trailer di My Spy The Eternal City, film Amazon Original sequel della pellicola d’azione “My Spy” (2020), diretto da Peter Segal.

Ad accompagnare la release di My Spy The Eternal City, giovedì 18 luglio – in concomitanza all’uscita della pellicola – sarà disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download l’inedito “Serial Killer“, scritto ad hoc per la colonna sonora dell’action-comedy.

Ditonellapiaga nella colonna sonora di My Spy The Eternal City con “Repito”

Viaggiando su strofe in doppia lingua e metrica serrata, “Repito” segna perfettamente i primi dinamici frame della nuova avventura di Dave Bautista e Chloe Coleman – rispettivamente nei panni di J.J. e Sophie – nella città eterna.

DITONELLAPIAGA, FLASH TOUR 2024: LE DATE

28 GIUGNO 2024 – PESARO, Caterraduno (Nuova Data)

29 GIUGNO 2024 – BRA (CN), Artico Festival

4 LUGLIO 2024 – CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR), Podcast Festival

11 LUGLIO 2024 – FIRENZE, Anfiteatro delle Cascine (Nuova Data)

19 LUGLIO 2024 – MONOPOLI, Porto Rubino

