Ditonellapiaga, dopo l’anteprima al Milano Pride 2024 arriva il nuovo singolo “Latitante”

Ditonellapiaga, “Latitante“: significato del testo del nuovo singolo

Presentato in anteprima sabato 29 giugno al Milano Pride 2024, “Latitante” è il nuovo singolo di Ditonellapiaga, disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 5 luglio per BMG / Dischi Belli.

Il brano mescola in un cocktail al sapore di Habana Vieja un groove occidentale e contagiose sonorità latine, così forti da far scuotere i bicchiere sul tavolo di un vecchio bar cubano e chiedere un altro giro.

DITONELLAPIAGA, “LATITANTE”: SIGNIFICATO DEL BRANO

“Quando l’afa dell’estate bussa alle finestre e quella bottiglia ghiacciata rimasta in frigo resta l’unica consolazione in un pomeriggio di un luglio tropicale, non ti resta che controllare le previsioni della settimana, sognando un last minute diretto a Cuba, per mollare tutto e tutti alle proprie spalle e partire senza lasciare traccia”.

DITONELLAPIAGA, “LATITANTE”: TESTO DEL BRANO

Ok baby, occhiali neri

Veloci come levrieri

Nei bicchieri versiamo vino, frutti rossi, cocco e mango

Tabacco di contrabbando

E tanti auguri, uri, uri, uri

Balliamo senza stop on boogie woogie

La latitanza è una fuga, una danza

Il testo integrale di “Latitante” sarà disponibile a partire da venerdì 5 luglio.

FLASH TOUR 2024: LE DATE

Nel mentre, prosegue a gonfie vele il Flash Tour 2024, che vedrà Ditonellapiaga esibirsi il 4 luglio al Popcast Festival di Castiglione della Pescaia, l’11 luglio all’Anfiteatro delle Cascine di Firenze e il 19 luglio a Porto Rubino, in occasione della tappa a Monopoli.

4 Luglio 2024 – CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR), Popcast Festival

11 Luglio 2024 – FIRENZE, Anfiteatro delle Cascine

19 Luglio 2024 – MONOPOLI. Porto Rubino

Foto di copertina di Giacomo Gianfelici