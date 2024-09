Ditonellapiaga lancia “Ily”: immaginarsi tra vent’anni nonostante tutto ancora insieme

Ditonellapiaga – Ily testo e significato del nuovo singolo.

Dopo la pubblicazione di “Latitante,” singolo dell’estate 2024 uscito lo scorso 5 luglio, Ditonellapiaga torna il 6 settembre con il nuovo singolo “Ily“, fuori per BMG/Dischi Belli.

ditonellapiaga – ily: Significato del Brano

L’istantanea dell’utimo tramonto dell’estate che già sa di settembre.

“Immaginarsi tra vent’anni mano nella mano ‘tra i fulmini e il sereno’, nonostante tutto ancora insieme è il manifesto dell’amore. Il sole che rivela le nostre lentiggini oggi sarà lo stesso che in futuro ci farà spuntare qualche ruga di troppo accanto agli sguardi ancora innamorati, che scandirà ogni estate e ogni inverno, giorno dopo giorno, spalla a spalla”

spiega Ditonellapiaga.

La frase I love you (ILY), cantata ripetutamente nel testo, dà significato e incarna lo spirito di un amore che va oltre il tempo e risuona nel riverbero dei pianoforti e nei sample di voci con effetti sul beat UK garage del ritornello.

DITONELLAPIAGA ILY TESTO

Quando ti guardo ho addosso un brivido

Come in un salto a testa in giù

Io il sole l’ho già visto ma

Nel tuo riflesso brilla di più

Tu non distrarmi è solo un attimo

Voglio guardarti ancora un po’ di più

Per ricordami tutto un Ferragosto

Tra dieci anni e mezzo come adesso

Mano nella mano io e te

Tra i fulmini e il sereno io e te

Che mi fai dire

I I I I I I I love you

Tu mi fai dire

I I I I I I I love you

Guardiamo in alto il cielo è limpido

Chiuderò gli occhi, un soffio, un desiderio

Il sole l’ho già visto ma

Sulla mia pelle brucia di più

Solo se ci sei tu con me

E poi magari tra vent’anni un Ferragosto

Qualche scottatura in più di adesso

Mano nella mano io e te

Che mi fai dire

I I I I I I I love you

Tu mi fai dire

I I I I I I I love you

Te l’ho scritto sulla mano

Sul biglietto per un treno

Non importa dove andiamo

All’orecchio da lontano ti dico

I I I I I I I love you

Te l’ho scritto sulla mano

I I I I I

Tu mi fai dire

I I I I I

All’orecchio da lontano ti dico

I I I I I I I love you

I I I I I I I love you

Da novembre Ditonellapiaga sarà in tour. Queste le date:

FLASH CLUB TOUR 2024 – CALENDARIO

22 novembre – LIVORNO @ The Cage (DATA ZERO)

29 novembre – TORINO @ Hiroshima Mon Amour

30 novembre – BOLOGNA @ Locomotiv Club

4 dicembre – MILANO @ Magazzini Generali

5 dicembre – RONCADE (TV) @ New Age

7 dicembre – ROMA @ Hacienda

Foto: Giacomo Gianfelici