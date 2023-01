I dischi italiani più attesi del 2023: da Blanco a Laura Pausini, da Sfera Ebbasta a Ultimo

Il 2022 è stato un anno ricchissimo di uscite discografiche ma quali sono i dischi italiani più attesi del 2023? Andiamo a scoprirli insieme.

L’anno che si è appena concluso ci ha portato diversi dischi e il ritorno di alcuni big della musica italiana. Tiziano Ferro, Eros Ramazzotti, Jovanotti (che non hanno purtroppo stupito nelle vendite) passando per Francesco Guccini (che invece, ne parleremo, ha fatto il botto). A sorprendere però è stato ancora una volta l’affermarsi della musica rap e urban grazie soprattutto al predominio dello streaming.

Quando la FIMI rilascerà a fine anno le classifiche di vendita dell’anno troveremo infatti in testa artisti come Lazza, Rkomi, Marracash, Paky, Fabri Fibra e Sick Luke. Ma anche ibridi musicali difficili da incasellare, come thasup e Blanco e l’ormai sempre più istrionico Irama.

Per trovare un po’ di pop dovremmo scendere fino ai margini della Top 10 e poco più in giù con Marco Mengoni (che ha pubblicato due dischi le cui vendite contano però per uno), Pinguini Tattici Nucleari e Ultimo.

Per trovare un artista donna invece dovremo scendere attorno alla #30 dove c’è Elisa. Il 2023 forse potrebbe cambiare in tal senso visto che torneranno alcune delle figure artistiche femminili più seguite di sempre come la Pausini, Giorgia ed Emma Marrone, ma anche Madame ed Elodie.

Ma dopo questa introduzione andiamo a scoprire cosa ci riserverà il 2023. Clicca in basso su continua.