Diodato torna dal tour in Brasile con nuova musica e “Molto Amore”

Diodato, “Molto Amore“: significato del testo del nuovo singolo

Rientrato da poche settimane dal Brasile – Paese che ha avuto modo di conoscere grazie a un tour di cinque date e che lo ha profondamente ispirato, arricchendo e influenzando la sua visione artistica -, Diodato annuncia l’uscita di un nuovo singolo, “Molto Amore” (Carosello Records), che sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 28 giugno.

Il brano arriva dopo un 2024 ricco di riconoscimenti e numerosi traguardi. Tra questi la vincita del David di Donatello per la Miglior Canzone Originale, del Ciak d’Oro per la Miglior Canzone Originale e del Premio Amnesty Internazional Italia 2024. Ma non è tutto! Diodato vanta infatti anche una nomination ai Nastri d’Argento, di cui verranno svelati i vincitori giovedì 27 giugno.

Discograficamente parlando, invece, “Molto Amore” arriva a due mesi di distanza dall’uscita di “Ho Acceso Un Fuoco“, un live in studio prodotto da Tommaso Colliva e registrato alle Officine Meccaniche di Milano, che racchiude brani già editi che, di concerto in concerto, si sono trasformati, raccogliendo le vibrazioni e l’intensità dei palchi, dei luoghi e del pubblico incontrato.

Diodato, “Molto Amore”: significato del brano

Il significato di “Molto Amore” sarà disponibile a partire da venerdì 28 giugno.

“Molto Amore”: testo del brano

Il testo di “Molto Amore” sarà disponibile a partire da venerdì 28 giugno.

Diodato: LE DATE DEL TOUR ESTIVO

19 GIUGNO 2024 @ROMA – VENERE IN MUSICA (Tempio di Venere) // SOLD OUT

07 LUGLIO 2024 @ ISOLA DI PANAREA (ME) – EOLIE MUSIC FEST

11 LUGLIO 2024 @ LUGANO (CH) – ESTIVAL JAZZ, LONG LAKE FESTIVAL (Parco Ciani)

20 LUGLIO 2024 @ CHIES D’ALPAGO (BL) – DOLOMITI ARENA FESTIVAL (Pian Formosa)

28 LUGLIO 2024 @ ALGHERO (SS) – GROTTE DI NETTUNO // SOLD OUT

29 LUGLIO 2024 @ ALGHERO (SS) – LO QUARTER, ABBABULA FESTIVAL

04 AGOSTO 2024 @ AGLIASCO – PAESANA (CN), SUONI DELLE TERRE DEL MONVISO

TOUR NEI TEATRI 2024: le date

28 SETTEMBRE 2024 @ GROSSETO – TEATRO MODERNO (DATA ZERO)

01 OTTOBRE 2024 @ BARI – TEATRO PETRUZZELLI // SOLD OUT

02 OTTOBRE 2024 @ LECCE – TEATRO POLITEAMA GRECO // SOLD OUT

05 OTTOBRE 2024 @ MESTRE (VE) – TEATRO TONIOLO // SOLD OUT

06 OTTOBRE 2024 @ MILANO – TEATRO ARCIMBOLDI // SOLD OUT

09 OTTOBRE 2024 @ ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

11 OTTOBRE 2024 @ NAPOLI – TEATRO AUGUSTEO

18 OTTOBRE 2024 @ CIVITANOVA MARCHE (MC) – TEATRO ROSSINI // SOLD OUT

19 OTTOBRE 2024 @ PESCARA – TEATRO MASSIMO // SOLD OUT

20 OTTOBRE 2024 @ ASSISI – TEATRO LYRICK

23 OTTOBRE 2024 @ PALERMO – TEATRO GOLDEN // SOLD OUT

24 OTTOBRE 2024 @ CATANIA – TEATRO METROPOLITAN

26 OTTOBRE 2024 @ RENDE (CS) – TEATRO GARDEN

29 OTTOBRE 2024 @ FIRENZE – TEATRO VERDI

30 OTTOBRE 2024 @ BOLOGNA – EUROPAUDITORIUM // SOLD OUT

31 OTTOBRE 2024 @ SCHIO (VI) – TEATRO ASTRA

14 NOVEMBRE 2024 @ TORINO – TEATRO COLOSSEO // SOLD OUT

16 NOVEMBRE 2024 @ MANTOVA – TEATRO SOCIALE // SOLD OUT

17 NOVEMBRE 2024 @ TRENTO – AUDITORIUM SANTA CHIARA // SOLD OUT

25 NOVEMBRE 2024 @ GENOVA – TEATRO POLITEAMA GENOVESE

27 NOVEMBRE 2024 @ PARMA – TEATRO REGIO

