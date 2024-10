Diego Conti: in arrivo il nuovo disco “Fili d’oro” in collaborazione con il mito del rock Andrew Loog Oldham

Cinque anni dopo il suo ultimo progetto discografico “3 Gradi“, Diego Conti torna con il nuovo album “Fili d’oro“, fuori da venerdì 18 ottobre su tutte le piattaforme digitali, per Fonoprint Studios.

Durante questi anni il cantautore ha viaggiato con la sua chitarra, suonato in tour e passato giorni in studi di registrazione, ma ha anche fatto incontri inaspettati come quello con Andrew Loog Oldham, mito del rock mondiale, scopritore, produttore e manager dei Rolling Stones.

“Un giorno, per uno stranissimo e fortunato gioco del destino, incontro Andrew. Ho sempre saputo, nel profondo, che sarebbe accaduto. In quel piccolo estratto della nostra videochiamata, che risale al 2022, dico: ‘Grazie per essere stato il mio angelo del rock per gli ultimi due anni’. Lui risponde: ‘È stato un vero piacere per me, tu mi permetti di pulire le ali’” racconta Diego Conti.

Nel disco, sei nuove tracce scritte dal cantautore in compagnia proprio di Oldham e di Alfredo Rapetti Mogol “Cheope”, si fondono il cantautorato italiano e un sound British Rock.

“Ognuna di queste canzoni è un “Filo D’Oro” prezioso e sbrilluccicante, senza tempo, che non segue le mode del momento, puro ed eterno, rock” spiega il cantautore.

diego conti, fili d’oro: la tracklist

Di seguito la tracklist del nuovo disco:

Fili D’Oro I Baci A Scuola Gin Tonic Per Un Sacco Di Milioni Alcolica Felice

La musica e i testi di Diego nascono dagli studi e dai viaggi in cui ha raccolto storie, suoni, odori e stimoli, sempre in compagnia della sua chitarra, e torna ora con questo nuovo progetto segnato da una maggiore consapevolezza, dopo le esperienze a X-Factor e Sanremo Giovani.

Il progetto chiude il lungo capitolo di scrittura e registrazione di un ragazzo che ha ormai la consapevolezza di un professionista, un artista pop rock che sa cos’è la gavetta e da importanza al confronto con i suoi maestri, ma allo stesso tempo un eterno bambino con la musica dentro.