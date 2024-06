Denise Faro apre il tour di Vasco Rossi presentando il nuovo singolo “Cambio di Rotta 2.0”

Dopo aver pubblicato “Libera e se mi va“, brano scritto per lei da Vasco Rossi (ce ne ha parlato in un’intervista qui), Denise Faro torna con il nuovo singolo “Cambio Di Rotta 2.0” (8P Music / distribuzione Sony Music), uscito venerdì 7 giugno.

Con questa canzone, Denise Faro aprirà i concerti di Vasco Rossi, accompagnata sul palco da una band tutta al femminile.

DENISE FARO, OPENING ACT DEL TOUR DI VASCO ROSSI

Come anticipato, l’artista romana – ma americana d’adozione – sarà l’opening act dei concerti negli stadi di Vasco Rossi. Più precisamente, Denise Faro aprirà le seguenti date: 7 – 8 – 11 – 12 – 15 – 19 – 20 giugno allo Stadio San Siro di Milano e il 25 – 26 – 29 – 30 giugno allo Stadio San Nicola di Bari.

In questa occasione, Denise Faro avrà anche l’opportunità di presentare live i suoi due brani “Libera se se mi va” e l’ultimo singolo “Cambio Di Rotta 2.0” e sarà accompagnata da una band composta da sole donne: Eleonora Vella alla chitarra, Angela Radoccia alle tastiere, Carola Avola alla batteria, Sara Sclafani e Anna Bielli al basso.

Su questa opportunità unica, Denise racconta: «La prima volta che mi sono esibita in televisione ho interpretato “E…” di Vasco Rossi, mai avrei immaginato di conoscerlo dopo qualche anno e di realizzare il sogno di avere un mio brano scritto da lui».

E conclude, entusiasta: «Da domani avrò finalmente l’occasione di presentare live “Libera e se mi va” durante l’opening act del suo tour, per 7 date allo stadio San Siro di Milano e 4 date allo stadio San Nicola di Bari. Se questo è un sogno… per favore non svegliatemi!».

DENISE FARO, “CAMBIO DI ROTTA 2.0”

“Cambio Di Rotta 2.0” è quindi il nuovo singolo di Denise Faro, prodotto da Davide Aru e scritto a 4 mani dalla stessa Denise insieme a Claudio Guidetti.

È un brano che descrive il desiderio di essere autentici, smettendo di conformarsi alla massa. L’idea della tematica nasce da un ricordo d’infanzia della cantautrice, dove emergevano i primi segnali sul sentirsi inadeguata, diversa e non abbastanza nei confronti delle altre persone, sentendosi costretta a “camminare in senso orario, solo per abitudine”.

Da ottobre, inoltre, Denise tornerà in Messico per una tournée che la vedrà impegnata fino alla fine del 2024. Il Messico è un paese speciale per la cantautrice, dato che è proprio lì che ha iniziato la sua carriera internazionale dopo la vittoria al Festival di Viña del Mar.