Deejay on stage 2024: è fuori il brano vincitore “Odissea sul divano” di OBI

OBI con la sua “Odissea sul divano” vince il contest Riccione On stage 2024, organizzato da Radio Deejay, posizionandosi come la più alta new entry nella classifica indipendente di EarOne durante l’ultimo weekend di agosto, ossia nella settimana di uscita in radio del pezzo.

Mattia Strafile, in arte OBI, inizia il suo viaggio musicale nel mondo del freestyle, facendo una lunga gavetta attraverso contest e concorsi, fino a riuscire ad aprire i concerti di artisti come Noyz Narcos, Luchè e Vacca. Con l’aiuto del produttore discografico Tommaso Colliva, inizia poi a pubblicare alcuni brani e due EP: “Pezzi Miei” e “Pezzi Miei 2” per Sound To Be.

Il nuovo brano del giovane cantautore OBI, vincitore del contest, arrangiato e prodotto da Raffaele Scogna (Rabbo) e Marco Olivi, è fuori dallo scorso venerdì anche su tutte le piattaforme digitali.

La scrittura del brano ruota attorno al concetto di viaggiare restando fermi, l’illusione del movimento; attraverso l’uso del termine odissea l’artista parte dal poema omerico fino ad arrivare alle visioni di Kubrick, scavando a fondo nei suoi pensieri e nelle sue sensazioni.

OBI presenta così il suo brano:

“Ho pensato al divano come un luogo, o meglio il mezzo, sul quale come un moderno Odisseo sono rimasto intrappolato, navigando in un mare di post, cattive notizie e preoccupazioni riguardanti il futuro. Vorrei però che questo elogio alla depressione, sussurrante come il canto delle sirene, cerchi di dare voce a tutte quelle persone che hanno perso la loro Itaca e ostinatamente lottano per ritrovarla. C’è luce in fondo a questa Odissea.”

Clicca qui per ascoltare il pezzo vincitore del Deejeay On Stage 2024: “Odissea sul divano” di OBI.