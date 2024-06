Radio Deejay, dal 5 al 24 agosto torna l’appuntamento live con Riccione On Stage

Dal 5 al 24 agosto le frequenze di Riccione saranno sintonizzate su Radio Deejay in occasione del ritorno, per il decimo anno, di Riccione On Stage: un evento unico nel suo genere e interamente gratuito, che accoglie ogni anno migliaia di persone per cantare e ballare insieme ai protagonisti delle hit estive e ad alcuni artisti emergenti della nuova scena musicale italiana.

In programma un grande show sul palco dell’arena sul mare di piazzale Roma e un mese di musica, sport e divertimento.

RADIO DEEJAY, RICCIONE ON STAGE

Chi sogna di arrivare ad esibirsi sul palco di Riccione On Stage potrà inviare la propria candidatura per partecipare alle selezioni dell’edizione 2024 compilando il form presente sul sito deejay.it entro e non oltre il 5 luglio.

Gli artisti selezioni avranno poi la possibilità di esibirsi nel mese di agosto davanti a migliaia di persone, condividendo il palco con gli special guests delle otto serate e con un cast stellare, che verrà svelato nei prossimi giorni.

Sei di loro, infine, il 24 agosto si contenderanno il primo posto e l’ambito premio di un mese di rotazione del proprio brano su Radio Deejay, che verrà assegnato da una giuria di professionisti dell’industria musicale.

Solo lo scorso anno sono state 800 le candidature arrivate da tutte Italia. Tra queste tantissime erano di giovani di età compresa tra i 18 e i 22 anni oppure di artisti che avevano già partecipato a talent come Amici, X Factor, Sanremo Giovani, ecc.