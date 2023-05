Per l’estate 2023 Deddy riprende il sample di una hit di Paps’n’skar per “Balla (come la domenica)” del 2006

Deddy Balla (come la domenica) significato del testo del nuovo singolo del giovane artista che, per l’estate 2023, decide di utilizzare nel suo brano un sample di Balla di Paps’n’skar, tormentone musicale dell’anno della vittoria dell’Italia ai mondiali.

Il cantautore lanciato da Amici 20 torna dopo aver pubblicato a gennaio scorso il singolo Casa Gigante, brano il cui lancio è stato accompagnato da alcune street performance in una “casa mobile” nelle principali piazze Italiane tra Napoli, Roma, Bologna, Milano e Torino .

Deddy Balla (come la domenica) significato del brano

Il nuovo singolo di Deddy sarà lanciato in radio e sulle piattaforme digitali da Warner Music Italy il 19 maggio.

L’atmosfera è quella delle sere d’estate, il primo amore, Il motorino, gli amici, il muretto e il sapore di quei primi anni 2000, di quella magica estate del 2006 in cui l’Italia vinse i mondiali. Deddy ne parla così:

“Parto dai miei vent’anni prima della canzone, dalla voglia di vivere la vita, godersi quei momenti così semplici che diventano immagini, che diventano ricordi.

Balla è questo, sono ricordi che riaffiorano nella testa di ex adolescenti, una canzone che è stata una colonna sonora per le loro estati. Prendere il sample del ritornello e raccontare la mia visione della canzone con le strofe è stato divertente e ho voluto esprimere la voglia di far divertire e ballare in un’atmosfera estiva di leggerezza”.

Deddy Balla (come la domenica) testo e audio

Balla, Come sei bella

Lasciati andare

Non ti fermare

Tutta la notte

Cuore che batte

Fammi vedere come finirà

Testo completo in arrivo il 19 maggio