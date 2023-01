Torna Deddy con il singolo “Casa gigante” e in contemporanea parte il 13 gennaio uno street tour

Deddy Casa gigante significato del testo che segna il ritorno del finalista di Amici 20.

Il cantautore, che ad oggi conta oltre 110 milioni di streaming, torna dopo aver lanciato nel 2022 i singoli Luci addosso e Non mi fa dormire feat. Caffellatte, brano che ha permesso al giovane artista di calcare anche il palco del concerto del Primo Maggio Roma.

Deddy casa gigante significato del brano

Il nuovo brano, in uscita per Warner Music Italy il 13 gennaio, darà anche il via un piccolo street tour con con una “casa” itinerante in cui verra presentata la canzone nelle principali piazze italiane: Napoli, Roma, Bologna, Milano e Torino.

Questa iniziativa lancia il messaggio che “La casa gigante” non ha pareti e non ha limiti ma è dove c’è il calore delle persone e della musica.

Casa gigante è stata prodotta da Okgiorgio (storico produttore dei Pinguini Tattici nucleari). Ecco come ne parla Deddy:

“La “casa gigante” che immagino non ha pareti, è ricca di ricordi, di domande che rincorrono risposte e fanno disordine, è fatta di persone che ho accolto e che hanno scelto di rimanere mentre altre di andare. Questa casa gigante può cambiare forma: un giorno ti svegli e casa tua ha le braccia, una voce, gli occhi, dei sentimenti e diventa parte di te. ‘

Casa gigante’ è quel posto che tutti abbiamo, scegliamo noi cosa metterci dentro, scegliamo noi come costruirla e chi farci entrare”

Deddy casa gigante testo e audio

In arrivo il 13 gennaio