Deci, nel nuovo singolo “1000 modi” racconta il disagio, il caos e la perdizione, prima del ritorno all’autocontrollo

Fuori da venerdì 4 ottobre su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Deci, “1000 Modi” per BeatFactory Productions.

Il brano, dal sound pop elettronico, sintetico e minimalista, è un percorso dal ritmo oscillante, quasi come una montagna russa, e dal linguaggio accessibile.

Il cantautore esce con questo nuovo brano poco dopo la pubblicazione di “Lamette” e “Astrale“; questi tre singoli hanno segnato l’inizio del suo nuovo progetto artistico, incentrato sul genere pop-dark e dai suoni elettronici e sinthwave.

“In questo brano c’è la scelta e la volontà di perdere se stessi e di lasciarsi andare: un messaggio che è allo stesso tempo molto intimo e anche distaccato, capace cioè di trasmettere una certa vulnerabilità senza scadere nel melodramma, pur non nascondendo in alcun modo il disagio evidente ed il bisogno di perdizione che ci viene raccontato, dove le immagini si susseguono con flash caotici per poi tornare ad una fase di autocontrollo.” racconta Deci.

Anche il videoclip del pezzo mantiene lo stesso spirito, con un’atmosfera ansiogena, che evoca la perdizione; è infatti ambientato in un bosco fitto e oscuro, pieno di inquietanti figure tentatrici, dove l’unico tra i “1000 modi” che resta per salvarsi è sacrificarsi.

Clicca qui per ascoltare “1000 modi”, il nuovo singolo di Deci.