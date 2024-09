Il viaggio “Astrale” di Deci: continua il progetto artistico Pop-Dark del cantautore

Il cantautore mantovano Deci è fuori con il nuovo singolo “Astrale“, proseguimento del suo progetto discografico iniziato lo scorso luglio con il brano “Lamette“.

Deci inizia la sua carriera musicale a 27 anni pubblicando il suo primo inedito “Invisibile“, a cui seguono nel 2022 “Grinta” e “La guerra dei sogni“, con i quali inizia il suo vero e proprio progetto artistico e trova la sua identità nel genere Pop-Dark e nei suoni elettronici e sinthwave.

“Astrale è una canzone che parla di un viaggio surreale scaturito dall’incontro fortuito con una ragazza misteriosa salita sullo stesso vagone del cantautore. Si parla di godersi il viaggio senza pensare alla destinazione, concentrandosi sui dettagli e sulle suggestioni che questo può portare.” spiega l’autore.

DECI, astrale: testo del brano

Cos’è , La fine di un abbraccio

Cos’è , E poi cadere in un altro

Com’è , Come cadere dall’alto

con un tuffo perfetto

Come me come te

Sono arrivato in oceano, in treno

Guardala, C’è lei coi capelli bagnati

E ha gli occhiali da sole Graffiati

Ma dietro, C’è l’aldilà

E dai finestrini entra lo stesso vento che tirava quella volta che ho deciso di partire

Meno male, Meno male

Non spacciatemela per mare

È una visione Astrale

Spostati

Lascia passare il sole

Dammi un lascia passare

Ma per dove, Ma per dove

Secondo me lei lo sa, Si che lo sa

Come fare con la testa non ci becco mai una volta tranne quando per calmarmi vorrei sfondare la porta ma è già aperta

Non è la fine del viaggio, solo la fine del treno

Fai come che se fossimo la cresta delle onde quelle navi all’orizzonte che non hanno mai paura delle acque più profonde

I binari sull’acqua, mi fan sentire leggero

Chi li ha visti la prima volta

Chi ti ha visto la prima volta, Cosa ha pensato?

Io l’ho messo qua dentro

Quello che ho pensato

Che se non hai un segreto

È perché L’hai dimenticato

Cos’è , Cos’è?

Cos’è , La fine di un abbraccio

Cos’è , E poi cadere in un altro

Com’è , Come cadere dall’alto

con un tuffo perfetto, Perfetto

Come me come te

Deserti come le spiagge, Quando gli oceani si ritirano

E scuri come le facce, Dei passeggeri che si ignorano

Com’è? Il rumore che fa

Quando le vite si scontrano

(Cos’è cos’è)

Sono arrivato in oceano, in treno

Guardala!

C’è lei coi capelli bagnati, E ha gli occhiali da sole Graffiati

Ma dietro C’è l’aldilà

E dai finestrini entra lo stesso vento che tirava quella volta che ho deciso di partire

Meno male, Meno male

Non spacciatemela per mare

È una visione Astrale

Spostati

Lascia passare il sole

Dammi un lascia passare

Ma per dove? Ma Per dove, Ma per Dio!

Che qui ci sono anch’io, Qui ci sono anch’io!

E lei lo sa, Si che lo sa

(Qui ci sono anch’io)

E lei lo sa, Si che lo sa, Si che lo sa

Fuori su YouTube anche il videoclip del brano, clicca qui per vederlo.