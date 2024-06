Dani Faiv svela la tracklist e i featuring del suo nuovo album “Ultimo Piano B”

Dopo la pubblicazione della prima parte del disco a dicembre 2023, Dani Faiv è pronto per tornare con un nuovo album il prossimo 12 luglio dal titolo “Ultimo Piano B” (Columbia Records / Sony Music Italy) e ha anche annunciato la tracklist e i featuring al suo interno. È già disponibile il pre-order del disco al seguente link.

I fan più attenti avevano già indovinati alcuni indizi lasciati proprio da Dani Faiv sui suoi social, ma adesso è arrivata la conferma. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli!

DANI FAIV, “ULTIMO PIANO B”: FEATURING E TRACKLIST

“Nuovo capitolo stesso piano”: è così che Dani Faiv ha metaforicamente aperto le porte dell’ascensore annunciando chi lo accompagnerà nei prossimi 8 piani che compongono la seconda parte dell’album, anticipata lo scorso dicembre dalla prima parte di “Ultimo Piano“. I featuring presenti nell’album sono: Salmo, Nitro e Enri, Angelina Mango e Clara.

Su questo progetto, l’artista ci spiega: «”Ultimo Piano B“, con le sue 8 tracce, è la chiusura perfetta del progetto iniziato a dicembre, dopo un 2023 in cui ho pubblicato “TDC Mixtape Vol. 2”, contenente ben 19 brani».

Poi, si racconta così: «Dopo aver raggiunto la vetta, un piano dopo l’altro, l’ascensore ricomincia a scendere per ricordare a me stesso che la vita e la musica sono una giostra continua, in cui si sale o si impara qualcosa. In questi 8 brani che vanno a completare il disco ho ritrovato artisti con cui ho cominciato e volti nuovi che hanno voluto far parte di questo progetto, che ritengo uno dei più completi della mia carriera. Che si salga o si scenda, l’importante è vivere per qualcosa».

Di seguito, la tracklist:

ULTIMO PIANO

Ragnatela Di Natale E.T.A. feat. J Balvin, Geolier Barca a vela feat. Silent Bob Booty feat. VillaBanks Indispensabile feat. Federica Abbate Dalmata feat. Vale Lambo Ultimo Piano

ULTIMO PIANO B

Vivo Per Questo (Piano B) Al Sole feat. CLARA James Brown feat. SALMO Miracolo Air Tag Senso di Colpa feat. ANGELINA MANGO Relazione complicata Esiste o no feat. NITRO, ENRI

Foto di copertina di Giovanni Zanotto